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新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2021/02/19

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月19日　時間11:00）
香港疫情全球數據
10,821
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,298
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
111,031,061
確診累積
+262,623(較上日)		 2,454,649
死亡個案
+7,838(較上日)		 86,266,009
治癒人數
+329,797(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 68,005 28,523,524 19,096,414 505,309
印度 6,007 10,962,189 10,665,068 156,123
巴西 51,350 10,030,626 8,995,246 243,610
俄羅斯 0 4,125,598 3,661,312 81,926
英國 12,089 4,095,181 2,331,001 119,614
法國 22,515 3,596,156 253,337 83,542
西班牙 14,515 3,121,687 2,443,183 66,704
意大利 13,755 2,765,412 2,286,024 94,887
土耳其 7,241 2,616,600 2,504,050 27,821
德國 4,958 2,372,209 2,173,359 67,547
哥倫比亞 4,824 2,212,525 2,105,445 58,334
阿根廷 7,671 2,046,795 1,849,451 50,857
墨西哥 0 2,013,563 1,571,071 177,061
波蘭 0 1,614,446 1,358,666 41,582
伊朗 0 1,550,142 1,324,231 59,264
南非 2,327 1,498,766 1,403,214 48,708
烏克蘭 0 1,333,332 1,174,881 26,191
秘魯 9,667 1,261,804 1,163,153 44,489
印尼 0 1,252,685 1,058,222 33,969
捷克 0 1,123,252 995,986 18,739
美國疫情全球數據
28,523,524
確診累積
+68,005(較上日)		 505,309
死亡個案
+2,723(較上日)		 19,096,414
治癒人數
+106,662(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,107 3,499,152 1,790,981 48,347
德克薩斯州 2,344 2,586,166 2,296,420 41,883
佛羅里達州 5,117 1,849,744 1,028,503 29,476
紐約州 6,393 1,603,701 650,613 46,676
伊利諾伊州 1,966 1,168,683 1,038,178 22,297
佐治亞州 3,485 976,732 447,681 16,403
俄亥俄州 2,282 947,389 876,697 16,611
賓夕法尼亞州 3,302 911,038 797,275 23,510
北卡羅萊納州 3,916 833,423 765,456 10,766
亞利桑那州 1,143 802,198 113,271 15,276
中國大陸疫情全球數據
89,816
確診累積
+8(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,696
治癒人數
+53(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,151 63,638 4,512
廣東 0 2,180 2,121 8
上海 7 1,776 1,682 7
黑龍江 0 1,610 1,567 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,317 1,161 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,012 9
湖南 1 1,034 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,821
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,298
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,081 1,023 15
黃大仙區 0 842 787 39
觀塘區 0 828 799 16
九龍城區 0 719 670 13
深水埗區 0 635 596 24
沙田區 0 611 589 10
元朗區 0 608 569 8
東區 0 590 557 12
葵青區 0 580 565 6
屯門區 0 471 445 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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