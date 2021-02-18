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新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/02/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日　時間13:00）
香港疫情全球數據
10,813
確診/疑似
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,270
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
110,641,621
確診累積
+260,065(較上日)		 2,444,232
死亡個案
+8,086(較上日)		 85,835,328
治癒人數
+344,983(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 67,414 28,453,526 18,987,948 502,544
印度 7,253 10,950,201 10,656,845 156,038
巴西 57,295 9,979,276 8,950,450 242,178
俄羅斯 0 4,112,151 3,642,582 81,446
英國 12,758 4,083,092 2,282,703 119,159
法國 24,675 3,573,638 251,947 83,271
西班牙 10,829 3,107,172 2,411,183 66,316
意大利 0 2,751,657 2,268,253 94,540
土耳其 7,325 2,609,359 2,496,833 27,738
德國 5,065 2,362,364 2,172,312 67,074
哥倫比亞 5,103 2,207,701 2,099,628 58,134
阿根廷 6,064 2,039,124 1,842,878 50,616
墨西哥 8,988 2,013,563 1,571,071 177,061
波蘭 0 1,605,372 1,354,598 41,308
伊朗 0 1,542,076 1,317,612 59,184
南非 2,320 1,496,439 1,399,829 48,478
烏克蘭 0 1,326,891 1,169,314 26,017
秘魯 7,408 1,252,137 1,156,408 44,308
印尼 0 1,243,646 1,047,676 33,788
捷克 0 1,112,322 987,515 18,596
美國疫情全球數據
28,453,526
確診累積
+67,414(較上日)		 502,544
死亡個案
+2,385(較上日)		 18,987,948
治癒人數
+115,840(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,690 3,492,045 1,782,307 47,916
德克薩斯州 4,178 2,583,822 2,285,114 41,728
佛羅里達州 7,342 1,844,627 1,018,212 29,311
紐約州 6,293 1,597,308 643,404 46,457
伊利諾伊州 1,795 1,166,717 1,031,608 22,224
佐治亞州 3,545 973,247 444,572 16,273
俄亥俄州 1,816 945,107 872,282 16,513
賓夕法尼亞州 3,530 907,736 794,332 23,418
北卡羅萊納州 3,167 829,507 765,456 10,670
亞利桑那州 1,315 801,055 112,868 15,063
中國大陸疫情全球數據
89,806
確診累積
+11(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,650
治癒人數
+54(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 1 68,151 63,638 4,512
廣東 3 2,180 2,112 8
上海 4 1,769 1,676 7
黑龍江 1 1,610 1,555 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,317 1,161 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,011 9
湖南 0 1,033 1,023 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,813
確診累積
0(較上日)		 197
死亡個案
0(較上日)		 10,270
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 3 1,081 1,019 15
黃大仙區 1 841 785 39
觀塘區 2 827 798 16
九龍城區 2 719 667 13
深水埗區 1 634 595 24
沙田區 1 610 589 10
元朗區 2 606 564 8
東區 0 590 557 12
葵青區 0 580 562 6
屯門區 1 471 444 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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