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Facebook禁澳洲用戶查看新聞 抗議政府付費轉載法案
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|10,813
確診/疑似
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,270
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|110,635,854
確診累積
+254,298(較上日)
|2,444,136
死亡個案
+7,990(較上日)
|85,821,004
治癒人數
+330,659(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|67,414
|28,453,526
|18,987,948
|502,544
|印度
|6,598
|10,949,546
|10,654,706
|156,038
|巴西
|57,295
|9,979,276
|8,950,450
|242,178
|俄羅斯
|0
|4,112,151
|3,642,582
|81,446
|英國
|12,758
|4,083,092
|2,282,703
|119,159
|法國
|24,675
|3,573,638
|251,947
|83,271
|西班牙
|10,829
|3,107,172
|2,411,183
|66,316
|意大利
|0
|2,751,657
|2,268,253
|94,540
|土耳其
|7,325
|2,609,359
|2,496,833
|27,738
|德國
|5,065
|2,362,364
|2,162,861
|67,074
|哥倫比亞
|5,103
|2,207,701
|2,099,628
|58,134
|阿根廷
|6,064
|2,039,124
|1,842,878
|50,616
|墨西哥
|8,988
|2,013,563
|1,571,071
|177,061
|波蘭
|0
|1,605,372
|1,354,598
|41,308
|伊朗
|0
|1,542,076
|1,317,612
|59,184
|南非
|2,320
|1,496,439
|1,399,829
|48,478
|烏克蘭
|0
|1,326,891
|1,169,314
|26,017
|秘魯
|7,408
|1,252,137
|1,156,408
|44,308
|印尼
|0
|1,243,646
|1,047,676
|33,788
|捷克
|0
|1,112,322
|987,515
|18,596
|美國疫情全球數據
|28,453,526
確診累積
+67,414(較上日)
|502,544
死亡個案
+2,385(較上日)
|18,987,948
治癒人數
+115,840(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,690
|3,492,045
|1,782,307
|47,916
|德克薩斯州
|4,178
|2,583,822
|2,285,114
|41,728
|佛羅里達州
|7,342
|1,844,627
|1,018,212
|29,311
|紐約州
|6,293
|1,597,308
|643,404
|46,457
|伊利諾伊州
|1,795
|1,166,717
|1,031,608
|22,224
|佐治亞州
|3,545
|973,247
|444,572
|16,273
|俄亥俄州
|1,816
|945,107
|872,282
|16,513
|賓夕法尼亞州
|3,530
|907,736
|794,332
|23,418
|北卡羅萊納州
|3,167
|829,507
|765,456
|10,670
|亞利桑那州
|1,315
|801,055
|112,868
|15,063
|中國大陸疫情全球數據
|89,806
確診累積
+11(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,650
治癒人數
+54(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|1
|68,151
|63,638
|4,512
|廣東
|3
|2,180
|2,112
|8
|上海
|4
|1,769
|1,676
|7
|黑龍江
|1
|1,610
|1,555
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,317
|1,161
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,011
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,023
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,813
確診累積
0(較上日)
|197
死亡個案
0(較上日)
|10,270
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|3
|1,081
|1,019
|15
|黃大仙區
|1
|841
|785
|39
|觀塘區
|2
|827
|798
|16
|九龍城區
|2
|719
|667
|13
|深水埗區
|1
|634
|595
|24
|沙田區
|1
|610
|589
|10
|元朗區
|2
|606
|564
|8
|東區
|0
|590
|557
|12
|葵青區
|0
|580
|562
|6
|屯門區
|1
|471
|444
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫