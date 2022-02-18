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新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間11:00）

國際形勢 11:00 2022/02/18

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日　時間11:00）
香港疫情全球數據
37,071
確診/疑似
0(較上日)		 252
死亡個案
0(較上日)		 14,307
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
420,228,159
確診累積
+1,122,024(較上日)		 5,882,514
死亡個案
+8,559(較上日)		 360,690,008
治癒人數
+1,501,895(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 107,091 79,915,734 68,193,313 955,497
印度 24,707 42,779,022 41,966,722 510,937
巴西 129,266 27,941,476 24,708,484 641,997
法國 92,345 22,068,635 18,340,372 136,142
英國 51,352 18,499,058 16,462,113 160,221
俄羅斯 0 14,840,502 11,828,475 343,173
土耳其 92,406 13,266,265 12,371,376 91,646
德國 152,435 13,154,541 9,320,700 121,447
意大利 58,055 12,323,398 10,732,908 152,282
西班牙 34,213 10,778,607 8,216,664 97,710
阿根廷 16,650 8,799,858 8,518,034 124,924
伊朗 0 6,894,110 6,402,821 134,420
哥倫比亞 4,013 6,035,143 5,852,934 137,733
荷蘭 0 5,963,238 3,630,359 21,449
波蘭 0 5,495,615 4,745,861 109,205
墨西哥 21,565 5,366,405 4,612,278 314,598
印尼 0 5,030,002 4,414,306 145,828
烏克蘭 0 4,637,260 3,866,755 103,824
日本 0 4,146,197 3,260,457 20,954
南非 3,056 3,652,024 3,515,196 97,955
美國疫情全球數據
79,915,734
確診累積
+107,091(較上日)		 955,497
死亡個案
+2,894(較上日)		 68,193,313
治癒人數
+214,568(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 12,708 8,874,746 8,790,960 83,786
德克薩斯州 10,048 6,569,447 6,485,903 83,544
佛羅里達州 6,330 5,813,847 3,777,713 68,572
紐約州 3,694 5,046,111 2,751,730 67,243
伊利諾伊州 2,538 3,010,525 2,555,201 36,285
賓夕法尼亞州 3,718 2,735,574 2,692,957 42,617
俄亥俄州 1,999 2,640,201 2,529,371 35,372
北卡羅萊納州 5,583 2,554,922 2,421,943 22,061
佐治亞州 2,414 2,448,939 1,614,168 34,608
密歇根州 0 2,337,406 1,421,905 33,870
中國大陸疫情全球數據
107,375
確診累積
+79(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 101,316
治癒人數
+84(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,808 4,512
廣東 22 4,072 3,756 8
上海 13 3,935 3,760 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 0 2,664 2,580 22
浙江 0 2,250 1,871 1
黑龍江 0 2,066 2,041 13
雲南 3 1,896 1,864 2
江蘇 1 1,679 1,630 0
福建 3 1,513 1,439 1
香港疫情全球數據
37,071
確診累積
0(較上日)		 252
死亡個案
0(較上日)		 14,307
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
離島區 0 954 541 2
深水埗區 0 804 662 24
沙田區 0 777 649 10
東區 0 757 695 12
元朗區 0 694 628 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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