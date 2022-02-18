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美國稱俄羅斯正製造藉口 或數日內及入侵烏克蘭
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月18日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|37,071
確診/疑似
0(較上日)
|252
死亡個案
0(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|420,228,159
確診累積
+1,122,024(較上日)
|5,882,514
死亡個案
+8,559(較上日)
|360,690,008
治癒人數
+1,501,895(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|107,091
|79,915,734
|68,193,313
|955,497
|印度
|24,707
|42,779,022
|41,966,722
|510,937
|巴西
|129,266
|27,941,476
|24,708,484
|641,997
|法國
|92,345
|22,068,635
|18,340,372
|136,142
|英國
|51,352
|18,499,058
|16,462,113
|160,221
|俄羅斯
|0
|14,840,502
|11,828,475
|343,173
|土耳其
|92,406
|13,266,265
|12,371,376
|91,646
|德國
|152,435
|13,154,541
|9,320,700
|121,447
|意大利
|58,055
|12,323,398
|10,732,908
|152,282
|西班牙
|34,213
|10,778,607
|8,216,664
|97,710
|阿根廷
|16,650
|8,799,858
|8,518,034
|124,924
|伊朗
|0
|6,894,110
|6,402,821
|134,420
|哥倫比亞
|4,013
|6,035,143
|5,852,934
|137,733
|荷蘭
|0
|5,963,238
|3,630,359
|21,449
|波蘭
|0
|5,495,615
|4,745,861
|109,205
|墨西哥
|21,565
|5,366,405
|4,612,278
|314,598
|印尼
|0
|5,030,002
|4,414,306
|145,828
|烏克蘭
|0
|4,637,260
|3,866,755
|103,824
|日本
|0
|4,146,197
|3,260,457
|20,954
|南非
|3,056
|3,652,024
|3,515,196
|97,955
|美國疫情全球數據
|79,915,734
確診累積
+107,091(較上日)
|955,497
死亡個案
+2,894(較上日)
|68,193,313
治癒人數
+214,568(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,708
|8,874,746
|8,790,960
|83,786
|德克薩斯州
|10,048
|6,569,447
|6,485,903
|83,544
|佛羅里達州
|6,330
|5,813,847
|3,777,713
|68,572
|紐約州
|3,694
|5,046,111
|2,751,730
|67,243
|伊利諾伊州
|2,538
|3,010,525
|2,555,201
|36,285
|賓夕法尼亞州
|3,718
|2,735,574
|2,692,957
|42,617
|俄亥俄州
|1,999
|2,640,201
|2,529,371
|35,372
|北卡羅萊納州
|5,583
|2,554,922
|2,421,943
|22,061
|佐治亞州
|2,414
|2,448,939
|1,614,168
|34,608
|密歇根州
|0
|2,337,406
|1,421,905
|33,870
|中國大陸疫情全球數據
|107,375
確診累積
+79(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|101,316
治癒人數
+84(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,808
|4,512
|廣東
|22
|4,072
|3,756
|8
|上海
|13
|3,935
|3,760
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|0
|2,664
|2,580
|22
|浙江
|0
|2,250
|1,871
|1
|黑龍江
|0
|2,066
|2,041
|13
|雲南
|3
|1,896
|1,864
|2
|江蘇
|1
|1,679
|1,630
|0
|福建
|3
|1,513
|1,439
|1
|香港疫情全球數據
|37,071
確診累積
0(較上日)
|252
死亡個案
0(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|離島區
|0
|954
|541
|2
|深水埗區
|0
|804
|662
|24
|沙田區
|0
|777
|649
|10
|東區
|0
|757
|695
|12
|元朗區
|0
|694
|628
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫