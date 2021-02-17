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新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間13:00）

國際形勢 13:00 2021/02/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日　時間13:00）
香港疫情全球數據
10,797
確診/疑似
0(較上日)		 195
死亡個案
0(較上日)		 10,232
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
110,240,748
確診累積
+240,146(較上日)		 2,432,990
死亡個案
+8,391(較上日)		 85,357,814
治癒人數
+353,487(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 60,512 28,381,220 18,869,459 499,991
印度 5,828 10,937,320 10,644,858 155,949
巴西 55,271 9,921,981 8,883,191 240,983
俄羅斯 0 4,099,323 3,624,663 80,979
英國 10,636 4,070,332 2,231,199 118,421
法國 19,380 3,548,452 250,447 82,961
西班牙 10,057 3,096,343 2,381,528 65,979
意大利 10,368 2,739,591 2,251,734 94,171
土耳其 7,906 2,602,034 2,489,624 27,652
德國 3,406 2,352,766 2,161,100 66,536
哥倫比亞 4,049 2,202,598 2,095,105 57,949
阿根廷 4,003 2,033,060 1,838,291 50,432
墨西哥 8,683 2,004,575 1,563,992 175,986
波蘭 0 1,596,673 1,352,443 41,028
伊朗 0 1,534,034 1,310,821 59,117
南非 1,210 1,494,119 1,396,951 48,313
烏克蘭 0 1,322,406 1,163,154 25,862
秘魯 6,228 1,244,729 1,155,956 44,056
印尼 0 1,233,959 1,039,674 33,596
捷克 0 1,099,654 978,749 18,430
美國疫情全球數據
28,381,220
確診累積
+60,512(較上日)		 499,991
死亡個案
+1,733(較上日)		 18,869,459
治癒人數
+120,814(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 7,996 3,485,355 1,771,428 47,498
德克薩斯州 3,067 2,579,644 2,277,792 41,652
佛羅里達州 6,297 1,837,285 1,008,035 29,157
紐約州 7,397 1,591,015 636,806 46,335
伊利諾伊州 1,348 1,164,922 1,025,081 22,199
佐治亞州 2,895 969,702 440,952 16,174
俄亥俄州 2,026 943,291 867,627 16,453
賓夕法尼亞州 2,945 904,206 791,328 23,228
北卡羅萊納州 1,988 826,340 765,456 10,562
亞利桑那州 1,132 799,740 112,430 14,981
中國大陸疫情全球數據
89,795
確診累積
+7(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,602
治癒人數
+50(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 6 2,177 2,111 8
上海 0 1,765 1,670 7
黑龍江 0 1,609 1,547 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,317 1,157 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,005 9
湖南 0 1,033 1,022 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,797
確診累積
0(較上日)		 195
死亡個案
0(較上日)		 10,232
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,078 1,009 15
黃大仙區 1 840 784 39
觀塘區 1 825 797 16
九龍城區 0 717 662 13
深水埗區 0 633 592 24
沙田區 0 609 589 10
元朗區 1 604 559 8
東區 0 590 553 12
葵青區 2 580 562 6
屯門區 0 470 443 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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