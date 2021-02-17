下一篇文章
荷蘭法院裁定宵禁缺法律依據 須立即撤回
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間09:00）
|香港疫情全球數據
|10,797
確診/疑似
0(較上日)
|195
死亡個案
0(較上日)
|10,232
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|110,222,849
確診累積
+222,247(較上日)
|2,431,307
死亡個案
+6,708(較上日)
|85,335,369
治癒人數
+331,042(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|57,936
|28,378,644
|18,873,495
|499,815
|印度
|5,614
|10,937,106
|10,642,903
|155,949
|巴西
|55,271
|9,921,981
|8,883,191
|240,983
|俄羅斯
|0
|4,099,323
|3,624,663
|80,979
|英國
|10,630
|4,070,326
|2,231,199
|118,421
|法國
|19,374
|3,548,446
|250,447
|82,961
|西班牙
|10,057
|3,096,343
|2,381,528
|65,979
|意大利
|10,368
|2,739,591
|2,251,734
|94,171
|土耳其
|7,906
|2,602,034
|2,489,624
|27,652
|德國
|3,406
|2,352,766
|2,150,082
|66,536
|哥倫比亞
|4,049
|2,202,598
|2,095,105
|57,949
|阿根廷
|4,003
|2,033,060
|1,838,291
|50,432
|墨西哥
|0
|1,995,892
|1,555,923
|174,657
|波蘭
|0
|1,596,673
|1,352,443
|41,028
|伊朗
|0
|1,534,034
|1,310,821
|59,117
|南非
|1,210
|1,494,119
|1,396,951
|48,313
|烏克蘭
|0
|1,322,406
|1,163,154
|25,862
|秘魯
|6,228
|1,244,729
|1,155,956
|44,056
|印尼
|0
|1,233,959
|1,039,674
|33,596
|捷克
|0
|1,099,654
|978,749
|18,430
|美國疫情全球數據
|28,378,644
確診累積
+57,936(較上日)
|499,815
死亡個案
+1,557(較上日)
|18,873,495
治癒人數
+124,850(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,964
|3,483,323
|1,768,874
|47,322
|德克薩斯州
|3,067
|2,579,644
|2,284,723
|41,652
|佛羅里達州
|6,297
|1,837,285
|1,008,035
|29,157
|紐約州
|7,312
|1,590,930
|636,806
|46,335
|伊利諾伊州
|1,348
|1,164,922
|1,025,081
|22,199
|佐治亞州
|2,895
|969,702
|440,952
|16,174
|俄亥俄州
|2,026
|943,291
|867,627
|16,453
|賓夕法尼亞州
|2,945
|904,206
|791,328
|23,228
|北卡羅萊納州
|1,988
|826,340
|765,456
|10,562
|亞利桑那州
|1,132
|799,740
|112,430
|14,981
|中國大陸疫情全球數據
|89,795
確診累積
+7(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,602
治癒人數
+50(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|6
|2,177
|2,111
|8
|上海
|0
|1,765
|1,670
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,547
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,317
|1,157
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,005
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,022
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,797
確診累積
0(較上日)
|195
死亡個案
0(較上日)
|10,232
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,078
|1,009
|15
|黃大仙區
|1
|840
|784
|39
|觀塘區
|1
|825
|797
|16
|九龍城區
|0
|717
|662
|13
|深水埗區
|0
|633
|592
|24
|沙田區
|0
|609
|589
|10
|元朗區
|1
|604
|559
|8
|東區
|0
|590
|553
|12
|葵青區
|2
|580
|562
|6
|屯門區
|0
|470
|443
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫