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荷蘭法院裁定宵禁缺法律依據 須立即撤回
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|10,797
確診/疑似
0(較上日)
|195
死亡個案
0(較上日)
|10,232
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|110,054,475
確診累積
+53,873(較上日)
|2,426,705
死亡個案
+2,106(較上日)
|85,098,243
治癒人數
+93,916(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|8,441
|28,329,149
|18,761,083
|498,391
|印度
|0
|10,931,492
|10,637,743
|155,883
|巴西
|8,246
|9,874,956
|8,821,887
|240,009
|俄羅斯
|0
|4,099,323
|3,624,663
|80,979
|英國
|10,625
|4,070,321
|2,231,199
|118,421
|法國
|0
|3,529,072
|248,737
|82,378
|西班牙
|10,057
|3,096,343
|2,381,528
|65,979
|意大利
|10,368
|2,739,591
|2,251,734
|94,171
|土耳其
|0
|2,594,128
|2,482,435
|27,562
|德國
|1,277
|2,350,637
|2,149,971
|66,238
|哥倫比亞
|0
|2,198,549
|2,090,467
|57,786
|阿根廷
|0
|2,029,057
|1,833,442
|50,327
|墨西哥
|0
|1,995,892
|1,555,923
|174,657
|波蘭
|0
|1,596,673
|1,352,443
|41,028
|伊朗
|0
|1,534,034
|1,310,821
|59,117
|南非
|0
|1,492,909
|1,391,155
|48,094
|烏克蘭
|0
|1,322,406
|1,163,154
|25,862
|秘魯
|0
|1,238,501
|1,149,367
|43,880
|印尼
|0
|1,233,959
|1,039,674
|33,596
|捷克
|0
|1,099,654
|978,749
|18,430
|美國疫情全球數據
|28,329,149
確診累積
+8,441(較上日)
|498,391
死亡個案
+133(較上日)
|18,761,083
治癒人數
+12,438(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,477,359
|1,750,633
|47,119
|德克薩斯州
|0
|2,576,577
|2,277,330
|41,595
|佛羅里達州
|0
|1,830,988
|997,286
|28,934
|紐約州
|0
|1,583,618
|631,142
|46,188
|伊利諾伊州
|0
|1,163,574
|1,019,315
|22,166
|佐治亞州
|0
|966,807
|439,056
|15,928
|俄亥俄州
|0
|941,265
|862,328
|16,394
|賓夕法尼亞州
|2,235
|903,496
|776,339
|23,218
|北卡羅萊納州
|1,988
|826,340
|765,456
|10,562
|亞利桑那州
|1,132
|799,740
|112,062
|14,981
|中國大陸疫情全球數據
|89,788
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,552
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,171
|2,107
|8
|上海
|0
|1,765
|1,670
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,521
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,317
|1,157
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,004
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,022
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,797
確診累積
0(較上日)
|195
死亡個案
0(較上日)
|10,232
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,078
|1,009
|15
|黃大仙區
|1
|840
|784
|39
|觀塘區
|1
|825
|797
|16
|九龍城區
|0
|717
|662
|13
|深水埗區
|0
|633
|592
|24
|沙田區
|0
|609
|589
|10
|元朗區
|1
|604
|559
|8
|東區
|0
|590
|553
|12
|葵青區
|2
|580
|562
|6
|屯門區
|0
|470
|443
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫