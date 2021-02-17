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新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/02/17

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月17日　時間00:00）
香港疫情全球數據
10,797
確診/疑似
0(較上日)		 195
死亡個案
0(較上日)		 10,232
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
110,000,602
確診累積
0(較上日)		 2,424,599
死亡個案
0(較上日)		 85,004,327
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 28,320,708 18,748,645 498,258
印度 0 10,931,492 10,637,743 155,883
巴西 0 9,866,710 8,821,887 239,895
俄羅斯 0 4,099,323 3,624,663 80,979
英國 0 4,059,696 2,190,406 117,622
法國 0 3,529,072 248,737 82,378
西班牙 0 3,086,286 2,360,709 65,449
意大利 0 2,729,223 2,237,290 93,835
土耳其 0 2,594,128 2,482,435 27,562
德國 0 2,349,360 2,149,223 66,154
哥倫比亞 0 2,198,549 2,090,467 57,786
阿根廷 0 2,029,057 1,833,442 50,327
墨西哥 0 1,995,892 1,555,923 174,657
波蘭 0 1,596,673 1,352,443 41,028
伊朗 0 1,534,034 1,310,821 59,117
南非 0 1,492,909 1,391,155 48,094
烏克蘭 0 1,322,406 1,163,154 25,862
秘魯 0 1,238,501 1,149,367 43,880
印尼 0 1,233,959 1,039,674 33,596
捷克 0 1,099,654 978,749 18,430
美國疫情全球數據
28,320,708
確診累積
0(較上日)		 498,258
死亡個案
0(較上日)		 18,748,645
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,477,359 1,750,633 47,119
德克薩斯州 0 2,576,577 2,277,330 41,595
佛羅里達州 0 1,830,988 997,286 28,934
紐約州 0 1,583,618 631,142 46,188
伊利諾伊州 0 1,163,574 1,019,315 22,166
佐治亞州 0 966,807 439,056 15,928
俄亥俄州 0 941,265 862,328 16,394
賓夕法尼亞州 0 901,261 776,339 23,211
北卡羅萊納州 0 824,352 765,456 10,501
亞利桑那州 0 798,608 112,062 14,978
中國大陸疫情全球數據
89,788
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,552
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 0 2,171 2,107 8
上海 0 1,765 1,670 7
黑龍江 0 1,609 1,521 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,317 1,157 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,004 9
湖南 0 1,033 1,022 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,797
確診累積
0(較上日)		 195
死亡個案
0(較上日)		 10,232
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,078 1,002 15
黃大仙區 0 839 784 39
觀塘區 0 824 796 16
九龍城區 0 717 659 13
深水埗區 0 633 592 23
沙田區 0 609 589 10
元朗區 0 603 556 8
東區 0 590 551 12
葵青區 0 578 562 6
屯門區 0 470 443 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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