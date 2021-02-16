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新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/02/16

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日　時間22:00）
香港疫情全球數據
10,797
確診/疑似
+8(較上日)		 194
死亡個案
+1(較上日)		 10,232
治癒人數
+25(較上日)
環球疫情全球數據
109,980,887
確診累積
+300,147(較上日)		 2,424,187
死亡個案
+7,879(較上日)		 84,984,464
治癒人數
+2,758,459(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 56,425 28,319,081 18,747,705 498,209
印度 11,349 10,930,965 10,637,172 155,876
巴西 32,197 9,866,710 8,821,887 239,895
俄羅斯 13,233 4,099,323 3,624,663 80,979
英國 9,772 4,059,696 2,190,406 117,622
法國 4,622 3,529,072 248,737 82,378
西班牙 30,251 3,086,286 2,360,709 65,449
意大利 7,344 2,729,223 2,237,290 93,835
土耳其 7,945 2,594,128 2,482,435 27,562
德國 3,694 2,349,075 2,148,302 66,110
哥倫比亞 3,510 2,198,549 2,090,467 57,786
阿根廷 3,259 2,029,057 1,833,442 50,327
墨西哥 3,098 1,995,892 1,555,923 174,657
波蘭 5,176 1,596,673 1,352,443 41,028
伊朗 8,011 1,534,034 1,310,821 59,117
南非 1,102 1,492,909 1,391,155 48,094
烏克蘭 3,346 1,322,406 1,163,154 25,862
秘魯 3,203 1,238,501 1,149,367 43,880
印尼 10,029 1,233,959 1,039,674 33,596
捷克 8,794 1,099,654 978,749 18,430
美國疫情全球數據
28,319,081
確診累積
+56,425(較上日)		 498,209
死亡個案
+1,032(較上日)		 18,747,705
治癒人數
+135,677(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,593 3,477,359 1,750,633 47,119
德克薩斯州 2,878 2,576,577 2,277,330 41,595
佛羅里達州 3,615 1,830,988 997,286 28,934
紐約州 7,430 1,583,618 631,142 46,188
伊利諾伊州 1,420 1,163,574 1,019,315 22,166
佐治亞州 2,070 966,807 439,056 15,928
俄亥俄州 1,915 941,265 862,328 16,394
賓夕法尼亞州 1,785 901,261 776,339 23,211
北卡羅萊納州 2,458 824,352 765,456 10,501
亞利桑那州 1,338 798,608 112,062 14,978
中國大陸疫情全球數據
89,788
確診累積
+16(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,552
治癒人數
+49(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 8 2,171 2,107 8
上海 5 1,765 1,670 7
黑龍江 0 1,609 1,521 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,317 1,157 7
河南 0 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,004 9
湖南 0 1,033 1,022 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,797
確診累積
+8(較上日)		 194
死亡個案
+1(較上日)		 10,232
治癒人數
+25(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,078 1,002 15
黃大仙區 0 839 784 39
觀塘區 0 824 796 16
九龍城區 1 717 659 13
深水埗區 0 633 592 23
沙田區 0 609 589 10
元朗區 1 603 556 8
東區 1 590 551 12
葵青區 0 578 562 6
屯門區 0 470 443 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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