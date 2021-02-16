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【牛津疫苗】南非暫停接種 要求印度生産商回收百萬劑
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月16日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|10,797
確診/疑似
+8(較上日)
|194
死亡個案
+1(較上日)
|10,207
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|109,915,064
確診累積
+234,324(較上日)
|2,422,913
死亡個案
+6,605(較上日)
|84,927,604
治癒人數
+2,701,599(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|55,047
|28,317,703
|18,745,220
|498,203
|印度
|6,094
|10,925,710
|10,633,025
|155,840
|巴西
|32,197
|9,866,710
|8,821,887
|239,895
|俄羅斯
|13,233
|4,099,323
|3,624,663
|80,979
|英國
|9,772
|4,059,696
|2,190,406
|117,622
|法國
|4,406
|3,528,856
|248,737
|82,374
|西班牙
|30,251
|3,086,286
|2,360,709
|65,449
|意大利
|7,344
|2,729,223
|2,237,290
|93,835
|土耳其
|7,945
|2,594,128
|2,482,435
|27,562
|德國
|1,741
|2,347,122
|2,148,269
|65,949
|哥倫比亞
|3,510
|2,198,549
|2,090,467
|57,786
|阿根廷
|3,259
|2,029,057
|1,833,442
|50,327
|墨西哥
|3,098
|1,995,892
|1,555,923
|174,657
|波蘭
|0
|1,591,497
|1,347,670
|40,832
|伊朗
|0
|1,526,023
|1,304,330
|59,028
|南非
|1,102
|1,492,909
|1,391,155
|48,094
|烏克蘭
|3,143
|1,322,203
|1,163,154
|25,862
|秘魯
|3,203
|1,238,501
|1,149,367
|43,880
|印尼
|0
|1,223,930
|1,032,065
|33,367
|捷克
|8,794
|1,099,654
|978,749
|18,430
|美國疫情全球數據
|28,317,703
確診累積
+55,047(較上日)
|498,203
死亡個案
+1,026(較上日)
|18,745,220
治癒人數
+133,192(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,593
|3,477,359
|1,750,633
|47,119
|德克薩斯州
|2,878
|2,576,577
|2,277,330
|41,595
|佛羅里達州
|3,615
|1,830,988
|997,286
|28,934
|紐約州
|7,430
|1,583,618
|631,142
|46,188
|伊利諾伊州
|1,420
|1,163,574
|1,019,315
|22,166
|佐治亞州
|2,070
|966,807
|439,056
|15,928
|俄亥俄州
|1,915
|941,265
|862,328
|16,394
|賓夕法尼亞州
|1,785
|901,261
|776,339
|23,211
|北卡羅萊納州
|2,458
|824,352
|765,456
|10,501
|亞利桑那州
|1,338
|798,608
|112,062
|14,978
|中國大陸疫情全球數據
|89,788
確診累積
+16(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,547
治癒人數
+44(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|8
|2,171
|2,107
|8
|上海
|5
|1,765
|1,662
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,521
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,317
|1,157
|7
|河南
|0
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,004
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,022
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,797
確診累積
+8(較上日)
|194
死亡個案
+1(較上日)
|10,207
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,078
|998
|15
|黃大仙區
|0
|839
|783
|39
|觀塘區
|0
|824
|795
|16
|九龍城區
|0
|716
|653
|13
|深水埗區
|0
|633
|592
|23
|沙田區
|0
|609
|588
|10
|元朗區
|0
|602
|549
|8
|東區
|0
|589
|551
|12
|葵青區
|0
|578
|561
|5
|屯門區
|0
|470
|443
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫