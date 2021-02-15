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新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2021/02/15

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日　時間18:00）
香港疫情全球數據
10,789
確診/疑似
+9(較上日)		 193
死亡個案
0(較上日)		 10,206
治癒人數
+21(較上日)
環球疫情全球數據
109,582,795
確診累積
+209,252(較上日)		 2,415,533
死亡個案
+5,333(較上日)		 82,188,574
治癒人數
+298,711(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 58,285 28,261,470 18,611,181 497,174
印度 6,000 10,916,589 10,621,220 155,764
巴西 23,258 9,834,513 8,765,048 239,294
俄羅斯 14,207 4,086,090 3,607,036 80,520
英國 10,987 4,049,920 2,160,515 117,387
法國 833 3,467,884 244,962 81,814
西班牙 0 3,056,035 196,958 64,747
意大利 11,060 2,721,879 2,225,519 93,577
土耳其 6,287 2,586,183 2,475,329 27,471
德國 1,151 2,342,744 2,136,933 65,566
哥倫比亞 4,923 2,195,039 2,083,551 57,605
阿根廷 4,245 2,025,798 1,827,118 50,236
墨西哥 4,099 1,992,794 1,548,174 174,207
波蘭 2,542 1,591,497 1,347,670 40,832
伊朗 0 1,518,263 1,298,023 58,945
南非 1,744 1,491,807 1,388,321 47,899
烏克蘭 2,540 1,319,060 1,156,626 25,702
秘魯 8,093 1,235,298 1,144,108 43,703
印尼 6,462 1,223,930 1,032,065 33,367
捷克 2,851 1,090,860 969,154 18,250
美國疫情全球數據
28,261,470
確診累積
+58,285(較上日)		 497,174
死亡個案
+1,075(較上日)		 18,611,181
治癒人數
+84,272(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 5,787 3,471,766 1,747,990 47,055
德克薩斯州 4,375 2,573,699 2,256,932 41,535
佛羅里達州 5,436 1,827,373 987,415 28,779
紐約州 7,219 1,576,188 623,216 46,069
伊利諾伊州 1,631 1,162,154 1,012,782 22,121
佐治亞州 1,929 964,737 436,729 15,871
俄亥俄州 1,809 939,350 859,221 16,346
賓夕法尼亞州 2,438 899,476 776,339 23,190
北卡羅萊納州 3,170 821,894 730,454 10,491
亞利桑那州 1,947 797,270 111,173 14,978
中國大陸疫情全球數據
89,772
確診累積
+8(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,499
治癒人數
+57(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 4 2,163 2,105 8
上海 1 1,760 1,650 7
黑龍江 0 1,609 1,504 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 1 1,317 1,157 7
河南 1 1,304 1,281 22
北京 0 1,046 1,003 9
湖南 0 1,033 1,022 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,789
確診累積
+9(較上日)		 193
死亡個案
0(較上日)		 10,206
治癒人數
+21(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,078 998 15
黃大仙區 0 839 783 39
觀塘區 0 824 795 16
九龍城區 0 716 653 13
深水埗區 0 633 592 23
沙田區 0 609 588 10
元朗區 0 602 549 8
東區 0 589 551 12
葵青區 0 578 561 5
屯門區 0 470 443 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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