上一篇文章
【緬甸政變】昂山素姬延長拘留至周三
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月15日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|10,780
確診/疑似
0(較上日)
|193
死亡個案
0(較上日)
|10,185
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|109,539,361
確診累積
+165,818(較上日)
|2,414,429
死亡個案
+4,229(較上日)
|82,143,305
治癒人數
+253,442(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|58,285
|28,261,470
|18,611,181
|497,174
|印度
|6,000
|10,916,589
|10,621,220
|155,764
|巴西
|23,258
|9,834,513
|8,765,048
|239,294
|俄羅斯
|0
|4,071,883
|3,593,101
|80,126
|英國
|10,987
|4,049,920
|2,160,515
|117,387
|法國
|833
|3,467,884
|244,962
|81,814
|西班牙
|0
|3,056,035
|196,958
|64,747
|意大利
|11,060
|2,721,879
|2,225,519
|93,577
|土耳其
|6,287
|2,586,183
|2,475,329
|27,471
|德國
|151
|2,341,744
|2,136,933
|65,566
|哥倫比亞
|4,923
|2,195,039
|2,083,551
|57,605
|阿根廷
|4,245
|2,025,798
|1,827,118
|50,236
|墨西哥
|4,099
|1,992,794
|1,548,174
|174,207
|波蘭
|0
|1,588,955
|1,342,031
|40,807
|伊朗
|0
|1,518,263
|1,298,023
|58,945
|南非
|1,744
|1,491,807
|1,388,321
|47,899
|烏克蘭
|0
|1,316,520
|1,154,076
|25,631
|秘魯
|8,093
|1,235,298
|1,144,108
|43,703
|印尼
|0
|1,217,468
|1,025,273
|33,183
|捷克
|0
|1,088,009
|966,399
|18,143
|美國疫情全球數據
|28,261,470
確診累積
+58,285(較上日)
|497,174
死亡個案
+1,075(較上日)
|18,611,181
治癒人數
+84,272(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,787
|3,471,766
|1,747,990
|47,055
|德克薩斯州
|4,375
|2,573,699
|2,256,932
|41,535
|佛羅里達州
|5,436
|1,827,373
|987,415
|28,779
|紐約州
|7,219
|1,576,188
|623,216
|46,069
|伊利諾伊州
|1,631
|1,162,154
|1,012,782
|22,121
|佐治亞州
|1,929
|964,737
|436,729
|15,871
|俄亥俄州
|1,809
|939,350
|859,221
|16,346
|賓夕法尼亞州
|2,438
|899,476
|776,339
|23,190
|北卡羅萊納州
|3,170
|821,894
|730,454
|10,491
|亞利桑那州
|1,947
|797,270
|111,173
|14,978
|中國大陸疫情全球數據
|89,772
確診累積
+8(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,499
治癒人數
+57(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|4
|2,163
|2,105
|8
|上海
|1
|1,760
|1,650
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,504
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|1
|1,317
|1,157
|7
|河南
|1
|1,304
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,003
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,022
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,780
確診累積
0(較上日)
|193
死亡個案
0(較上日)
|10,185
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,078
|998
|15
|黃大仙區
|0
|839
|783
|39
|觀塘區
|0
|824
|795
|16
|九龍城區
|0
|716
|653
|13
|深水埗區
|0
|633
|592
|23
|沙田區
|0
|609
|588
|10
|元朗區
|0
|602
|549
|8
|東區
|0
|589
|551
|12
|葵青區
|0
|578
|561
|5
|屯門區
|0
|470
|443
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫