下一篇文章
烏克蘭否認放棄申請加入北約（第二版）
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|25,051
確診/疑似
+2,071(較上日)
|221
死亡個案
0(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|412,883,555
確診累積
+1,307,350(較上日)
|5,838,299
死亡個案
+5,687(較上日)
|349,945,756
治癒人數
+1,880,524(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|31,652
|79,325,576
|66,751,974
|943,411
|印度
|34,113
|42,665,534
|41,677,641
|509,043
|巴西
|57,288
|27,483,031
|23,783,443
|638,449
|法國
|86,562
|21,708,827
|16,666,216
|134,804
|英國
|40,844
|18,306,859
|16,029,725
|159,570
|俄羅斯
|180,456
|14,313,965
|11,333,044
|340,931
|土耳其
|73,787
|12,908,321
|11,985,370
|90,542
|德國
|21,217
|12,387,078
|8,838,800
|120,580
|意大利
|52,345
|12,105,675
|10,315,987
|151,015
|西班牙
|0
|10,604,200
|7,361,694
|95,995
|阿根廷
|6,289
|8,734,551
|8,431,883
|124,081
|伊朗
|28,956
|6,835,221
|6,327,200
|133,886
|哥倫比亞
|5,532
|6,020,095
|5,832,811
|137,115
|荷蘭
|0
|5,734,472
|3,479,526
|21,396
|波蘭
|13,473
|5,415,762
|4,659,874
|108,137
|墨西哥
|8,854
|5,292,706
|4,519,024
|312,819
|印尼
|36,501
|4,844,279
|4,323,101
|145,321
|烏克蘭
|16,993
|4,542,693
|3,788,395
|102,950
|日本
|80,234
|3,912,198
|3,010,467
|20,359
|南非
|1,649
|3,641,811
|3,502,319
|96,993
|美國疫情全球數據
|79,325,576
確診累積
+31,652(較上日)
|943,411
死亡個案
+467(較上日)
|66,751,974
治癒人數
+88,651(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,812
|8,800,789
|8,717,938
|82,851
|德克薩斯州
|7,833
|6,531,590
|6,448,961
|82,629
|佛羅里達州
|0
|5,785,719
|3,736,783
|67,328
|紐約州
|3,154
|5,032,117
|2,728,269
|66,930
|伊利諾伊州
|0
|2,987,502
|2,407,327
|35,725
|賓夕法尼亞州
|2,408
|2,724,803
|2,682,599
|42,204
|俄亥俄州
|1,490
|2,632,336
|2,488,534
|35,005
|北卡羅萊納州
|0
|2,525,734
|2,313,159
|21,665
|佐治亞州
|0
|2,434,131
|1,610,800
|34,076
|密歇根州
|0
|2,324,854
|1,421,905
|33,463
|中國大陸疫情全球數據
|107,034
確診累積
+431(較上日)
|4,638
死亡個案
+2(較上日)
|100,980
治癒人數
+83(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,808
|4,512
|廣東
|29
|3,975
|3,705
|8
|上海
|8
|3,894
|3,701
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|1
|2,663
|2,502
|22
|浙江
|0
|2,246
|1,871
|1
|黑龍江
|0
|2,065
|2,031
|13
|雲南
|1
|1,888
|1,855
|2
|江蘇
|7
|1,638
|1,630
|0
|福建
|5
|1,493
|1,435
|1
|香港疫情全球數據
|25,051
確診累積
+2,071(較上日)
|221
死亡個案
0(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|離島區
|0
|954
|541
|2
|深水埗區
|0
|804
|662
|24
|沙田區
|0
|777
|649
|10
|東區
|0
|757
|695
|12
|元朗區
|0
|694
|628
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫