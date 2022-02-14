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新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2022/02/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日　時間23:00）
香港疫情全球數據
25,051
確診/疑似
+2,071(較上日)		 221
死亡個案
0(較上日)		 14,307
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
412,883,555
確診累積
+1,307,350(較上日)		 5,838,299
死亡個案
+5,687(較上日)		 349,945,756
治癒人數
+1,880,524(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 31,652 79,325,576 66,751,974 943,411
印度 34,113 42,665,534 41,677,641 509,043
巴西 57,288 27,483,031 23,783,443 638,449
法國 86,562 21,708,827 16,666,216 134,804
英國 40,844 18,306,859 16,029,725 159,570
俄羅斯 180,456 14,313,965 11,333,044 340,931
土耳其 73,787 12,908,321 11,985,370 90,542
德國 21,217 12,387,078 8,838,800 120,580
意大利 52,345 12,105,675 10,315,987 151,015
西班牙 0 10,604,200 7,361,694 95,995
阿根廷 6,289 8,734,551 8,431,883 124,081
伊朗 28,956 6,835,221 6,327,200 133,886
哥倫比亞 5,532 6,020,095 5,832,811 137,115
荷蘭 0 5,734,472 3,479,526 21,396
波蘭 13,473 5,415,762 4,659,874 108,137
墨西哥 8,854 5,292,706 4,519,024 312,819
印尼 36,501 4,844,279 4,323,101 145,321
烏克蘭 16,993 4,542,693 3,788,395 102,950
日本 80,234 3,912,198 3,010,467 20,359
南非 1,649 3,641,811 3,502,319 96,993
美國疫情全球數據
79,325,576
確診累積
+31,652(較上日)		 943,411
死亡個案
+467(較上日)		 66,751,974
治癒人數
+88,651(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,812 8,800,789 8,717,938 82,851
德克薩斯州 7,833 6,531,590 6,448,961 82,629
佛羅里達州 0 5,785,719 3,736,783 67,328
紐約州 3,154 5,032,117 2,728,269 66,930
伊利諾伊州 0 2,987,502 2,407,327 35,725
賓夕法尼亞州 2,408 2,724,803 2,682,599 42,204
俄亥俄州 1,490 2,632,336 2,488,534 35,005
北卡羅萊納州 0 2,525,734 2,313,159 21,665
佐治亞州 0 2,434,131 1,610,800 34,076
密歇根州 0 2,324,854 1,421,905 33,463
中國大陸疫情全球數據
107,034
確診累積
+431(較上日)		 4,638
死亡個案
+2(較上日)		 100,980
治癒人數
+83(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,808 4,512
廣東 29 3,975 3,705 8
上海 8 3,894 3,701 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 1 2,663 2,502 22
浙江 0 2,246 1,871 1
黑龍江 0 2,065 2,031 13
雲南 1 1,888 1,855 2
江蘇 7 1,638 1,630 0
福建 5 1,493 1,435 1
香港疫情全球數據
25,051
確診累積
+2,071(較上日)		 221
死亡個案
0(較上日)		 14,307
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
離島區 0 954 541 2
深水埗區 0 804 662 24
沙田區 0 777 649 10
東區 0 757 695 12
元朗區 0 694 628 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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