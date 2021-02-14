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【拜登政府】白宮副新聞秘書辭職 被揭恐嚇記者
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|10,768
確診/疑似
0(較上日)
|193
死亡個案
0(較上日)
|10,160
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|109,268,848
確診累積
+245,226(較上日)
|2,408,380
死亡個案
+8,743(較上日)
|81,781,355
治癒人數
+254,632(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|85,065
|28,196,964
|18,526,194
|496,063
|印度
|10,100
|10,904,738
|10,609,788
|155,673
|巴西
|45,561
|9,811,255
|8,740,445
|238,647
|俄羅斯
|0
|4,057,698
|3,577,907
|79,696
|英國
|13,352
|4,038,929
|2,125,331
|117,128
|法國
|262
|3,467,051
|244,962
|81,647
|西班牙
|0
|3,056,035
|196,958
|64,747
|意大利
|13,523
|2,710,819
|2,216,050
|93,356
|土耳其
|7,706
|2,579,896
|2,468,419
|27,377
|德國
|1,316
|2,336,906
|2,121,944
|65,415
|哥倫比亞
|4,947
|2,190,116
|2,078,391
|57,425
|阿根廷
|6,057
|2,021,553
|1,820,965
|50,188
|墨西哥
|9,741
|1,988,695
|1,542,991
|173,771
|波蘭
|0
|1,583,621
|1,336,467
|40,709
|伊朗
|0
|1,510,873
|1,291,726
|58,883
|南非
|2,382
|1,490,063
|1,385,996
|47,821
|烏克蘭
|0
|1,313,209
|1,151,965
|25,578
|秘魯
|6,457
|1,227,205
|1,137,412
|43,491
|印尼
|0
|1,210,703
|1,016,036
|32,936
|捷克
|0
|1,082,849
|963,707
|18,058
|美國疫情全球數據
|28,196,964
確診累積
+85,065(較上日)
|496,063
死亡個案
+3,400(較上日)
|18,526,194
治癒人數
+111,667(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|8,765
|3,465,979
|1,744,587
|46,855
|德克薩斯州
|9,211
|2,569,324
|2,246,162
|41,406
|佛羅里達州
|7,515
|1,821,937
|978,650
|28,683
|紐約州
|9,660
|1,568,969
|616,504
|45,947
|伊利諾伊州
|2,092
|1,160,523
|1,008,070
|22,087
|佐治亞州
|3,823
|962,808
|430,564
|15,850
|俄亥俄州
|2,799
|937,541
|855,734
|16,340
|賓夕法尼亞州
|3,679
|897,038
|776,339
|23,168
|北卡羅萊納州
|4,130
|818,724
|730,454
|10,453
|亞利桑那州
|1,791
|795,323
|111,173
|14,948
|中國大陸疫情全球數據
|89,763
確診累積
+7(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,441
治癒人數
+82(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|2
|2,159
|2,101
|8
|上海
|2
|1,759
|1,650
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,471
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,156
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|1,001
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,020
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,768
確診累積
0(較上日)
|193
死亡個案
0(較上日)
|10,160
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|3
|1,075
|992
|15
|黃大仙區
|1
|838
|782
|39
|觀塘區
|0
|824
|794
|16
|九龍城區
|1
|714
|649
|13
|深水埗區
|0
|633
|592
|23
|沙田區
|1
|608
|588
|10
|元朗區
|1
|602
|549
|8
|東區
|0
|589
|550
|12
|葵青區
|0
|577
|559
|5
|屯門區
|0
|470
|442
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫