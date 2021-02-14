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新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日 時間12:00）

國際形勢 12:00 2021/02/14

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月14日　時間12:00）
香港疫情全球數據
10,768
確診/疑似
0(較上日)		 193
死亡個案
0(較上日)		 10,160
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
109,268,848
確診累積
+245,226(較上日)		 2,408,380
死亡個案
+8,743(較上日)		 81,781,355
治癒人數
+254,632(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 85,065 28,196,964 18,526,194 496,063
印度 10,100 10,904,738 10,609,788 155,673
巴西 45,561 9,811,255 8,740,445 238,647
俄羅斯 0 4,057,698 3,577,907 79,696
英國 13,352 4,038,929 2,125,331 117,128
法國 262 3,467,051 244,962 81,647
西班牙 0 3,056,035 196,958 64,747
意大利 13,523 2,710,819 2,216,050 93,356
土耳其 7,706 2,579,896 2,468,419 27,377
德國 1,316 2,336,906 2,121,944 65,415
哥倫比亞 4,947 2,190,116 2,078,391 57,425
阿根廷 6,057 2,021,553 1,820,965 50,188
墨西哥 9,741 1,988,695 1,542,991 173,771
波蘭 0 1,583,621 1,336,467 40,709
伊朗 0 1,510,873 1,291,726 58,883
南非 2,382 1,490,063 1,385,996 47,821
烏克蘭 0 1,313,209 1,151,965 25,578
秘魯 6,457 1,227,205 1,137,412 43,491
印尼 0 1,210,703 1,016,036 32,936
捷克 0 1,082,849 963,707 18,058
美國疫情全球數據
28,196,964
確診累積
+85,065(較上日)		 496,063
死亡個案
+3,400(較上日)		 18,526,194
治癒人數
+111,667(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 8,765 3,465,979 1,744,587 46,855
德克薩斯州 9,211 2,569,324 2,246,162 41,406
佛羅里達州 7,515 1,821,937 978,650 28,683
紐約州 9,660 1,568,969 616,504 45,947
伊利諾伊州 2,092 1,160,523 1,008,070 22,087
佐治亞州 3,823 962,808 430,564 15,850
俄亥俄州 2,799 937,541 855,734 16,340
賓夕法尼亞州 3,679 897,038 776,339 23,168
北卡羅萊納州 4,130 818,724 730,454 10,453
亞利桑那州 1,791 795,323 111,173 14,948
中國大陸疫情全球數據
89,763
確診累積
+7(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,441
治癒人數
+82(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 2 2,159 2,101 8
上海 2 1,759 1,650 7
黑龍江 0 1,609 1,471 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,316 1,156 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 1,001 9
湖南 0 1,033 1,020 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,768
確診累積
0(較上日)		 193
死亡個案
0(較上日)		 10,160
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 3 1,075 992 15
黃大仙區 1 838 782 39
觀塘區 0 824 794 16
九龍城區 1 714 649 13
深水埗區 0 633 592 23
沙田區 1 608 588 10
元朗區 1 602 549 8
東區 0 589 550 12
葵青區 0 577 559 5
屯門區 0 470 442 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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