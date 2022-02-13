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俄烏局勢若升級 3大市場料受創
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間18:00）
|香港疫情全球數據
|21,633
確診/疑似
0(較上日)
|221
死亡個案
0(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|411,162,651
確診累積
+1,385,017(較上日)
|5,831,708
死亡個案
+6,783(較上日)
|347,748,057
治癒人數
+1,324,684(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|65,296
|79,293,924
|66,663,323
|942,944
|印度
|44,877
|42,631,421
|41,585,711
|508,665
|巴西
|134,228
|27,425,743
|23,568,213
|638,124
|法國
|118,611
|21,622,265
|16,557,896
|134,697
|英國
|45,500
|18,266,015
|15,931,109
|159,518
|俄羅斯
|197,949
|14,133,509
|11,235,859
|340,248
|土耳其
|86,193
|12,834,534
|11,915,201
|90,266
|德國
|116,140
|12,278,862
|8,737,000
|120,533
|意大利
|62,221
|12,053,330
|10,206,892
|150,824
|西班牙
|0
|10,604,200
|7,361,694
|95,995
|阿根廷
|11,322
|8,728,262
|8,401,197
|123,987
|伊朗
|0
|6,780,453
|6,281,274
|133,570
|哥倫比亞
|6,572
|6,014,563
|5,821,103
|136,953
|荷蘭
|0
|5,674,315
|3,444,086
|21,389
|波蘭
|22,070
|5,402,289
|4,611,760
|108,120
|墨西哥
|26,247
|5,283,852
|4,499,075
|312,697
|印尼
|0
|4,763,252
|4,282,847
|145,065
|烏克蘭
|24,518
|4,525,700
|3,779,057
|102,808
|日本
|67,506
|3,831,964
|2,919,314
|20,202
|南非
|2,489
|3,640,162
|3,500,826
|96,985
|美國疫情全球數據
|79,293,924
確診累積
+65,296(較上日)
|942,944
死亡個案
+938(較上日)
|66,663,323
治癒人數
+149,082(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,660
|8,795,977
|8,713,201
|82,776
|德克薩斯州
|10,907
|6,523,757
|6,441,337
|82,420
|佛羅里達州
|8,915
|5,785,719
|3,728,781
|67,328
|紐約州
|3,395
|5,028,963
|2,721,041
|66,847
|伊利諾伊州
|0
|2,987,502
|2,407,327
|35,725
|賓夕法尼亞州
|4,818
|2,722,395
|2,680,191
|42,204
|俄亥俄州
|2,032
|2,630,846
|2,480,983
|35,005
|北卡羅萊納州
|0
|2,525,734
|2,313,159
|21,665
|佐治亞州
|0
|2,434,131
|1,609,679
|34,076
|密歇根州
|0
|2,324,854
|1,421,905
|33,463
|中國大陸疫情全球數據
|106,930
確診累積
+55(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|100,897
治癒人數
+106(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,808
|4,512
|廣東
|19
|3,945
|3,698
|8
|上海
|9
|3,886
|3,683
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|0
|2,662
|2,484
|22
|浙江
|1
|2,246
|1,871
|1
|黑龍江
|0
|2,065
|2,030
|13
|雲南
|2
|1,887
|1,854
|2
|江蘇
|0
|1,631
|1,630
|0
|福建
|1
|1,488
|1,435
|1
|香港疫情全球數據
|21,633
確診累積
0(較上日)
|221
死亡個案
0(較上日)
|14,307
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|離島區
|0
|954
|541
|2
|深水埗區
|0
|804
|662
|24
|沙田區
|0
|777
|649
|10
|東區
|0
|757
|695
|12
|元朗區
|0
|694
|628
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫