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新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間18:00）

國際形勢 18:00 2022/02/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日　時間18:00）
香港疫情全球數據
21,633
確診/疑似
0(較上日)		 221
死亡個案
0(較上日)		 14,307
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
411,162,651
確診累積
+1,385,017(較上日)		 5,831,708
死亡個案
+6,783(較上日)		 347,748,057
治癒人數
+1,324,684(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 65,296 79,293,924 66,663,323 942,944
印度 44,877 42,631,421 41,585,711 508,665
巴西 134,228 27,425,743 23,568,213 638,124
法國 118,611 21,622,265 16,557,896 134,697
英國 45,500 18,266,015 15,931,109 159,518
俄羅斯 197,949 14,133,509 11,235,859 340,248
土耳其 86,193 12,834,534 11,915,201 90,266
德國 116,140 12,278,862 8,737,000 120,533
意大利 62,221 12,053,330 10,206,892 150,824
西班牙 0 10,604,200 7,361,694 95,995
阿根廷 11,322 8,728,262 8,401,197 123,987
伊朗 0 6,780,453 6,281,274 133,570
哥倫比亞 6,572 6,014,563 5,821,103 136,953
荷蘭 0 5,674,315 3,444,086 21,389
波蘭 22,070 5,402,289 4,611,760 108,120
墨西哥 26,247 5,283,852 4,499,075 312,697
印尼 0 4,763,252 4,282,847 145,065
烏克蘭 24,518 4,525,700 3,779,057 102,808
日本 67,506 3,831,964 2,919,314 20,202
南非 2,489 3,640,162 3,500,826 96,985
美國疫情全球數據
79,293,924
確診累積
+65,296(較上日)		 942,944
死亡個案
+938(較上日)		 66,663,323
治癒人數
+149,082(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 4,660 8,795,977 8,713,201 82,776
德克薩斯州 10,907 6,523,757 6,441,337 82,420
佛羅里達州 8,915 5,785,719 3,728,781 67,328
紐約州 3,395 5,028,963 2,721,041 66,847
伊利諾伊州 0 2,987,502 2,407,327 35,725
賓夕法尼亞州 4,818 2,722,395 2,680,191 42,204
俄亥俄州 2,032 2,630,846 2,480,983 35,005
北卡羅萊納州 0 2,525,734 2,313,159 21,665
佐治亞州 0 2,434,131 1,609,679 34,076
密歇根州 0 2,324,854 1,421,905 33,463
中國大陸疫情全球數據
106,930
確診累積
+55(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 100,897
治癒人數
+106(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,808 4,512
廣東 19 3,945 3,698 8
上海 9 3,886 3,683 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 0 2,662 2,484 22
浙江 1 2,246 1,871 1
黑龍江 0 2,065 2,030 13
雲南 2 1,887 1,854 2
江蘇 0 1,631 1,630 0
福建 1 1,488 1,435 1
香港疫情全球數據
21,633
確診累積
0(較上日)		 221
死亡個案
0(較上日)		 14,307
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
離島區 0 954 541 2
深水埗區 0 804 662 24
沙田區 0 777 649 10
東區 0 757 695 12
元朗區 0 694 628 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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