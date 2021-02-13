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【遊戲驛站GME】反制散戶狙擊華爾街？基金高薪招資深Reddit網民
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|10,756
確診/疑似
0(較上日)
|192
死亡個案
0(較上日)
|10,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|108,914,571
確診累積
+281,601(較上日)
|2,397,069
死亡個案
+12,089(較上日)
|81,390,717
治癒人數
+308,483(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|96,548
|28,106,704
|18,412,569
|492,521
|印度
|11,756
|10,892,550
|10,598,709
|155,588
|巴西
|49,396
|9,765,694
|8,691,664
|237,601
|俄羅斯
|0
|4,042,837
|3,559,142
|79,194
|英國
|15,198
|4,025,574
|2,094,007
|116,507
|法國
|663
|3,466,629
|244,962
|81,448
|西班牙
|14,581
|3,056,035
|196,958
|64,747
|意大利
|13,893
|2,697,296
|2,202,077
|93,045
|土耳其
|7,763
|2,572,190
|2,461,204
|27,284
|德國
|3,552
|2,330,422
|2,120,342
|65,036
|哥倫比亞
|5,528
|2,185,169
|2,072,793
|57,196
|阿根廷
|7,151
|2,015,496
|1,814,160
|50,029
|墨西哥
|10,388
|1,978,954
|1,535,786
|172,557
|波蘭
|0
|1,577,036
|1,330,127
|40,424
|伊朗
|0
|1,503,753
|1,285,014
|58,809
|南非
|2,781
|1,487,681
|1,383,626
|47,670
|烏克蘭
|0
|1,307,806
|1,145,608
|25,457
|秘魯
|8,439
|1,220,748
|1,130,923
|43,255
|印尼
|0
|1,201,859
|1,004,117
|32,656
|捷克
|0
|1,073,966
|955,938
|17,902
|美國疫情全球數據
|28,106,704
確診累積
+96,548(較上日)
|492,521
死亡個案
+5,350(較上日)
|18,412,569
治癒人數
+110,443(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|9,854
|3,457,214
|1,736,518
|46,379
|德克薩斯州
|11,138
|2,560,113
|2,236,212
|41,137
|佛羅里達州
|7,617
|1,814,422
|972,091
|28,565
|紐約州
|8,694
|1,559,309
|610,600
|45,807
|伊利諾伊州
|2,598
|1,158,431
|1,003,394
|22,027
|佐治亞州
|3,900
|958,985
|427,181
|15,708
|俄亥俄州
|3,305
|934,742
|851,653
|15,136
|賓夕法尼亞州
|3,259
|893,359
|772,782
|23,062
|北卡羅萊納州
|4,128
|814,594
|730,454
|10,376
|亞利桑那州
|2,426
|793,532
|110,642
|14,834
|中國大陸疫情全球數據
|89,756
確診累積
+8(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,357
治癒人數
+68(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|3
|2,157
|2,098
|8
|上海
|3
|1,757
|1,643
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,413
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,150
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|998
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,020
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,756
確診累積
0(較上日)
|192
死亡個案
0(較上日)
|10,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|3
|1,072
|986
|15
|黃大仙區
|0
|837
|782
|39
|觀塘區
|1
|824
|792
|16
|九龍城區
|8
|713
|645
|13
|深水埗區
|3
|633
|590
|22
|沙田區
|3
|607
|588
|10
|元朗區
|5
|601
|547
|8
|東區
|0
|589
|550
|12
|葵青區
|3
|577
|559
|5
|屯門區
|0
|470
|441
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫