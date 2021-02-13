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英研究：類風濕關節炎藥 可減新冠重症患者死亡風險
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間08:00）
|香港疫情全球數據
|10,756
確診/疑似
0(較上日)
|192
死亡個案
0(較上日)
|10,136
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|108,876,118
確診累積
+243,148(較上日)
|2,394,989
死亡個案
+10,009(較上日)
|81,319,801
治癒人數
+237,567(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|86,181
|28,096,337
|18,390,270
|492,218
|印度
|11,756
|10,892,550
|10,598,709
|155,588
|巴西
|49,396
|9,765,694
|8,682,773
|237,601
|俄羅斯
|0
|4,042,837
|3,559,142
|79,194
|英國
|15,153
|4,025,529
|2,094,007
|116,507
|法國
|657
|3,466,623
|244,962
|81,448
|西班牙
|14,581
|3,056,035
|196,958
|64,747
|意大利
|13,893
|2,697,296
|2,202,077
|93,045
|土耳其
|7,763
|2,572,190
|2,461,204
|27,284
|德國
|3,544
|2,330,414
|2,111,060
|65,036
|哥倫比亞
|5,528
|2,185,169
|2,072,793
|57,196
|阿根廷
|7,151
|2,015,496
|1,814,160
|50,029
|墨西哥
|0
|1,968,566
|1,528,304
|171,234
|波蘭
|0
|1,577,036
|1,330,127
|40,424
|伊朗
|0
|1,503,753
|1,285,014
|58,809
|南非
|2,781
|1,487,681
|1,383,626
|47,670
|烏克蘭
|0
|1,307,806
|1,145,608
|25,457
|秘魯
|0
|1,212,309
|1,124,236
|43,045
|印尼
|0
|1,201,859
|1,004,117
|32,656
|捷克
|0
|1,073,966
|955,938
|17,902
|美國疫情全球數據
|28,096,337
確診累積
+86,181(較上日)
|492,218
死亡個案
+5,047(較上日)
|18,390,270
治癒人數
+88,144(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|5,351
|3,452,711
|1,734,444
|46,201
|德克薩斯州
|9,785
|2,558,760
|2,234,191
|41,136
|佛羅里達州
|7,617
|1,814,422
|972,091
|28,565
|紐約州
|8,694
|1,559,309
|610,600
|45,805
|伊利諾伊州
|2,598
|1,158,431
|1,003,394
|22,027
|佐治亞州
|3,900
|958,985
|427,181
|15,708
|俄亥俄州
|3,305
|934,742
|851,653
|15,136
|賓夕法尼亞州
|3,259
|893,359
|760,471
|23,051
|北卡羅萊納州
|4,128
|814,594
|730,454
|10,376
|亞利桑那州
|2,426
|793,532
|110,104
|14,834
|中國大陸疫情全球數據
|89,748
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,289
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,154
|2,097
|8
|上海
|0
|1,754
|1,633
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,382
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,134
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|998
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,020
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,756
確診累積
0(較上日)
|192
死亡個案
0(較上日)
|10,136
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,069
|957
|14
|黃大仙區
|0
|837
|776
|39
|觀塘區
|0
|823
|788
|16
|九龍城區
|0
|705
|634
|12
|深水埗區
|0
|630
|582
|22
|沙田區
|0
|604
|588
|10
|元朗區
|0
|596
|534
|8
|東區
|0
|589
|543
|12
|葵青區
|0
|574
|557
|5
|屯門區
|0
|470
|440
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫