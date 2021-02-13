  • 18°C
香港時間 : 2021213日 (六) 01:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/02/13

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日　時間01:00）
香港疫情全球數據
10,756
確診/疑似
0(較上日)		 192
死亡個案
0(較上日)		 10,136
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
108,674,662
確診累積
+41,692(較上日)		 2,386,439
死亡個案
+1,459(較上日)		 81,102,697
治癒人數
+20,463(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 5,943 28,016,099 18,303,337 487,455
印度 0 10,880,794 10,589,230 155,489
巴西 0 9,716,298 8,643,693 236,397
俄羅斯 0 4,042,837 3,559,142 79,194
英國 15,144 4,025,520 2,056,261 116,506
法國 657 3,466,623 244,962 80,954
西班牙 0 3,041,454 196,958 64,217
意大利 13,893 2,697,296 2,202,077 93,045
土耳其 0 2,564,427 2,453,096 27,187
德國 880 2,327,750 2,110,308 64,772
哥倫比亞 0 2,179,641 2,065,209 56,983
阿根廷 0 2,008,345 1,806,260 49,874
墨西哥 0 1,968,566 1,528,304 171,234
波蘭 0 1,577,036 1,330,127 40,424
伊朗 0 1,503,753 1,285,014 58,809
南非 0 1,484,900 1,377,980 47,382
烏克蘭 0 1,307,806 1,145,608 25,457
秘魯 0 1,212,309 1,124,236 43,045
印尼 0 1,201,859 1,004,117 32,656
捷克 0 1,073,966 955,938 17,902
美國疫情全球數據
28,016,099
確診累積
+5,943(較上日)		 487,455
死亡個案
+284(較上日)		 18,303,337
治癒人數
+1,211(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,447,360 1,728,386 45,971
德克薩斯州 0 2,548,975 2,221,049 40,777
佛羅里達州 0 1,806,805 964,814 28,384
紐約州 0 1,550,615 605,178 45,633
伊利諾伊州 0 1,155,833 996,788 21,985
佐治亞州 0 955,085 423,811 15,513
俄亥俄州 0 931,437 848,058 12,577
賓夕法尼亞州 2,829 892,929 760,471 23,051
北卡羅萊納州 0 810,466 730,454 10,294
亞利桑那州 2,426 793,532 110,104 14,834
中國大陸疫情全球數據
89,748
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,289
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 0 2,154 2,097 8
上海 0 1,754 1,633 7
黑龍江 0 1,609 1,382 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,316 1,134 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 998 9
湖南 0 1,033 1,020 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,756
確診累積
0(較上日)		 192
死亡個案
0(較上日)		 10,136
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,069 957 14
黃大仙區 0 837 776 39
觀塘區 0 823 788 16
九龍城區 0 705 634 12
深水埗區 0 630 582 22
沙田區 0 604 588 10
元朗區 0 596 534 8
東區 0 589 543 12
葵青區 0 574 557 5
屯門區 0 470 440 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

英研究：類風濕關節炎藥 可減新冠重症患者死亡風險
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

120名前共和黨官員據報 正籌組反特朗普政黨
120名前共和黨官員據報 正籌組反特朗普政黨
Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」
Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間01:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月13日 時間01:00）
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
盛傳特朗普3月4日宣誓就職 旗下華盛頓酒店加價兩倍
美疾控：戴兩個口罩更有效防止感染新冠肺炎
美疾控：戴兩個口罩更有效防止感染新冠肺炎
Twitter：即使特朗普2024年當選 不會恢復其帳號
Twitter：即使特朗普2024年當選 不會恢復其帳號