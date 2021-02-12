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英研究：類風濕關節炎藥 可減新冠重症患者死亡風險
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月12日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|10,756
確診/疑似
+24(較上日)
|192
死亡個案
+1(較上日)
|10,136
治癒人數
+59(較上日)
|環球疫情全球數據
|108,612,266
確診累積
+414,744(較上日)
|2,384,241
死亡個案
+12,856(較上日)
|81,065,604
治癒人數
+394,969(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|98,191
|28,004,756
|18,302,121
|486,968
|印度
|2,036
|10,880,794
|10,589,230
|155,489
|巴西
|53,993
|9,716,298
|8,643,693
|236,397
|俄羅斯
|15,089
|4,042,837
|3,559,142
|79,194
|英國
|13,537
|4,010,376
|2,056,261
|115,748
|法國
|21,078
|3,465,966
|244,962
|80,951
|西班牙
|17,853
|3,041,454
|196,958
|64,217
|意大利
|15,137
|2,683,403
|2,185,655
|92,729
|土耳其
|7,590
|2,564,427
|2,453,096
|27,187
|德國
|9,455
|2,326,147
|2,109,508
|64,575
|哥倫比亞
|6,294
|2,179,641
|2,065,209
|56,983
|阿根廷
|7,311
|2,008,345
|1,806,260
|49,874
|墨西哥
|10,677
|1,968,566
|1,528,304
|171,234
|波蘭
|6,378
|1,577,036
|1,330,127
|40,424
|伊朗
|7,298
|1,503,753
|1,285,014
|58,809
|南非
|2,488
|1,484,900
|1,377,980
|47,382
|烏克蘭
|4,995
|1,307,806
|1,145,608
|25,457
|秘魯
|8,807
|1,212,309
|1,124,236
|43,045
|印尼
|9,869
|1,201,859
|1,004,117
|32,656
|捷克
|9,014
|1,073,966
|955,938
|17,902
|美國疫情全球數據
|28,004,756
確診累積
+98,191(較上日)
|486,968
死亡個案
+3,481(較上日)
|18,302,121
治癒人數
+103,567(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|10,305
|3,447,360
|1,728,386
|45,971
|德克薩斯州
|12,165
|2,548,975
|2,221,049
|40,777
|佛羅里達州
|8,525
|1,806,805
|964,814
|28,384
|紐約州
|9,301
|1,550,615
|605,178
|45,633
|伊利諾伊州
|2,838
|1,155,833
|996,788
|21,985
|佐治亞州
|4,179
|955,085
|423,811
|15,513
|俄亥俄州
|2,806
|931,437
|848,058
|12,577
|賓夕法尼亞州
|3,985
|890,100
|760,471
|22,956
|北卡羅萊納州
|4,568
|810,466
|730,454
|10,294
|亞利桑那州
|0
|791,106
|110,104
|14,662
|中國大陸疫情全球數據
|89,748
確診累積
+12(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,289
治癒人數
+63(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|2
|2,154
|2,097
|8
|上海
|7
|1,754
|1,633
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,382
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,134
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|998
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,020
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,756
確診累積
+24(較上日)
|192
死亡個案
+1(較上日)
|10,136
治癒人數
+59(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,069
|957
|14
|黃大仙區
|0
|837
|776
|39
|觀塘區
|0
|823
|788
|16
|九龍城區
|0
|705
|634
|12
|深水埗區
|0
|630
|582
|22
|沙田區
|0
|604
|588
|10
|元朗區
|0
|596
|534
|8
|東區
|0
|589
|543
|12
|葵青區
|0
|574
|557
|5
|屯門區
|0
|470
|440
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫