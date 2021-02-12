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新型冠狀肺炎全球疫情（02月12日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/02/12

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月12日　時間22:00）
香港疫情全球數據
10,756
確診/疑似
+24(較上日)		 192
死亡個案
+1(較上日)		 10,136
治癒人數
+59(較上日)
環球疫情全球數據
108,601,155
確診累積
+403,633(較上日)		 2,384,030
死亡個案
+12,645(較上日)		 81,059,501
治癒人數
+388,866(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 97,207 28,003,772 18,302,121 486,929
印度 1,845 10,880,603 10,589,230 155,484
巴西 53,993 9,716,298 8,643,693 236,397
俄羅斯 15,089 4,042,837 3,559,142 79,194
英國 13,537 4,010,376 2,056,261 115,748
法國 21,078 3,465,966 244,962 80,951
西班牙 17,853 3,041,454 196,958 64,217
意大利 15,137 2,683,403 2,185,655 92,729
土耳其 7,590 2,564,427 2,453,096 27,187
德國 8,599 2,325,291 2,109,508 64,513
哥倫比亞 6,294 2,179,641 2,065,209 56,983
阿根廷 7,311 2,008,345 1,806,260 49,874
墨西哥 10,677 1,968,566 1,528,304 171,234
波蘭 6,378 1,577,036 1,330,127 40,424
伊朗 7,298 1,503,753 1,285,014 58,809
南非 2,488 1,484,900 1,377,980 47,382
烏克蘭 4,995 1,307,806 1,145,608 25,457
秘魯 8,807 1,212,309 1,124,236 43,045
印尼 9,869 1,201,859 1,004,117 32,656
捷克 9,014 1,073,966 955,938 17,902
美國疫情全球數據
28,003,772
確診累積
+97,207(較上日)		 486,929
死亡個案
+3,442(較上日)		 18,302,121
治癒人數
+103,567(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 10,305 3,447,360 1,728,386 45,971
德克薩斯州 12,165 2,548,975 2,221,049 40,777
佛羅里達州 8,525 1,806,805 964,814 28,384
紐約州 9,301 1,550,615 605,178 45,633
伊利諾伊州 2,838 1,155,833 996,788 21,985
佐治亞州 4,179 955,085 423,811 15,513
俄亥俄州 2,806 931,437 848,058 12,577
賓夕法尼亞州 3,985 890,100 760,471 22,956
北卡羅萊納州 4,568 810,466 730,454 10,294
亞利桑那州 0 791,106 110,104 14,662
中國大陸疫情全球數據
89,748
確診累積
+12(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,289
治癒人數
+63(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 2 2,154 2,097 8
上海 7 1,754 1,633 7
黑龍江 0 1,609 1,382 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,316 1,134 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 998 9
湖南 0 1,033 1,020 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,756
確診累積
+24(較上日)		 192
死亡個案
+1(較上日)		 10,136
治癒人數
+59(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,069 957 14
黃大仙區 0 837 776 39
觀塘區 0 823 788 16
九龍城區 0 705 634 12
深水埗區 0 630 582 22
沙田區 0 604 588 10
元朗區 0 596 534 8
東區 0 589 543 12
葵青區 0 574 557 5
屯門區 0 470 440 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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