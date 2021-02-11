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【東京奧運】稱女性「太多嘢講」捱轟 森喜朗涉歧視或明請辭
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|10,711
確診/疑似
0(較上日)
|190
死亡個案
+1(較上日)
|10,022
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|108,061,187
確診累積
+321,489(較上日)
|2,368,118
死亡個案
+10,714(較上日)
|80,513,521
治癒人數
+387,914(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|90,535
|27,897,214
|18,196,196
|483,200
|印度
|12,237
|10,871,294
|10,573,372
|155,399
|巴西
|60,271
|9,662,305
|8,616,282
|234,945
|俄羅斯
|0
|4,012,710
|3,516,461
|78,134
|英國
|13,077
|3,996,833
|2,018,844
|115,068
|法國
|25,678
|3,444,888
|243,320
|80,591
|西班牙
|18,114
|3,023,601
|196,958
|63,704
|意大利
|12,947
|2,668,266
|2,165,817
|92,338
|土耳其
|8,642
|2,556,837
|2,445,285
|27,093
|德國
|4,741
|2,311,297
|2,096,775
|63,979
|哥倫比亞
|6,443
|2,173,347
|2,055,468
|56,733
|阿根廷
|7,739
|2,001,034
|1,798,120
|49,674
|墨西哥
|11,138
|1,957,889
|1,519,572
|169,760
|波蘭
|0
|1,563,645
|1,319,635
|39,721
|伊朗
|0
|1,488,981
|1,272,287
|58,686
|南非
|3,159
|1,482,412
|1,374,368
|47,145
|烏克蘭
|0
|1,297,537
|1,131,077
|25,195
|秘魯
|6,724
|1,203,502
|1,117,729
|42,859
|印尼
|0
|1,183,555
|982,972
|32,167
|捷克
|0
|1,055,415
|941,014
|17,642
|美國疫情全球數據
|27,897,214
確診累積
+90,535(較上日)
|483,200
死亡個案
+3,303(較上日)
|18,196,196
治癒人數
+186,260(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|8,357
|3,437,055
|1,717,799
|45,475
|德克薩斯州
|12,839
|2,536,810
|2,203,249
|40,391
|佛羅里達州
|7,537
|1,798,280
|958,606
|28,208
|紐約州
|7,285
|1,541,314
|599,003
|45,466
|伊利諾伊州
|2,825
|1,152,995
|987,622
|21,869
|佐治亞州
|3,490
|950,906
|420,698
|15,421
|俄亥俄州
|3,280
|928,631
|841,193
|11,856
|賓夕法尼亞州
|3,110
|886,115
|757,050
|22,848
|北卡羅萊納州
|3,833
|805,898
|730,454
|10,181
|亞利桑那州
|1,977
|789,245
|109,543
|14,462
|中國大陸疫情全球數據
|89,736
確診累積
+2(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,221
治癒人數
+92(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|1
|2,152
|2,097
|8
|上海
|0
|1,747
|1,626
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,353
|13
|浙江
|0
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,127
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|997
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,020
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,711
確診累積
0(較上日)
|190
死亡個案
+1(較上日)
|10,022
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|1
|1,069
|957
|14
|黃大仙區
|0
|837
|776
|39
|觀塘區
|0
|823
|788
|16
|九龍城區
|2
|705
|634
|12
|深水埗區
|0
|630
|582
|22
|沙田區
|2
|604
|588
|10
|元朗區
|3
|596
|534
|8
|東區
|2
|589
|543
|12
|葵青區
|1
|574
|557
|5
|屯門區
|2
|470
|440
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫