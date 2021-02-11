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新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日 時間14:00）

國際形勢 14:00 2021/02/11

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月11日　時間14:00）
香港疫情全球數據
10,711
確診/疑似
0(較上日)		 189
死亡個案
0(較上日)		 10,022
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
108,060,216
確診累積
+320,518(較上日)		 2,368,102
死亡個案
+10,698(較上日)		 80,510,874
治癒人數
+385,267(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 90,535 27,897,214 18,196,196 483,200
印度 12,003 10,871,060 10,571,629 155,399
巴西 60,271 9,662,305 8,616,282 234,945
俄羅斯 0 4,012,710 3,516,461 78,134
英國 13,077 3,996,833 2,018,844 115,068
法國 25,678 3,444,888 243,320 80,591
西班牙 18,114 3,023,601 196,958 63,704
意大利 12,947 2,668,266 2,165,817 92,338
土耳其 8,642 2,556,837 2,445,285 27,093
德國 4,741 2,311,297 2,096,775 63,979
哥倫比亞 6,443 2,173,347 2,055,468 56,733
阿根廷 7,739 2,001,034 1,798,120 49,674
墨西哥 11,138 1,957,889 1,519,572 169,760
波蘭 0 1,563,645 1,319,635 39,721
伊朗 0 1,488,981 1,272,287 58,686
南非 3,159 1,482,412 1,374,368 47,145
烏克蘭 0 1,297,537 1,131,077 25,195
秘魯 6,724 1,203,502 1,117,729 42,859
印尼 0 1,183,555 982,972 32,167
捷克 0 1,055,415 941,014 17,642
美國疫情全球數據
27,897,214
確診累積
+90,535(較上日)		 483,200
死亡個案
+3,303(較上日)		 18,196,196
治癒人數
+186,260(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 8,357 3,437,055 1,717,799 45,475
德克薩斯州 12,839 2,536,810 2,203,249 40,391
佛羅里達州 7,537 1,798,280 958,606 28,208
紐約州 7,285 1,541,314 599,003 45,466
伊利諾伊州 2,825 1,152,995 987,622 21,869
佐治亞州 3,490 950,906 420,698 15,421
俄亥俄州 3,280 928,631 841,193 11,856
賓夕法尼亞州 3,110 886,115 757,050 22,848
北卡羅萊納州 3,833 805,898 730,454 10,181
亞利桑那州 1,977 789,245 109,543 14,462
中國大陸疫情全球數據
89,736
確診累積
+2(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,221
治癒人數
+92(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 1 2,152 2,097 8
上海 0 1,747 1,626 7
黑龍江 0 1,609 1,353 13
浙江 0 1,320 1,305 1
河北 0 1,316 1,127 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 997 9
湖南 0 1,033 1,020 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,711
確診累積
0(較上日)		 189
死亡個案
0(較上日)		 10,022
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 1 1,069 957 14
黃大仙區 0 837 776 39
觀塘區 0 823 788 16
九龍城區 2 705 634 12
深水埗區 0 630 582 22
沙田區 2 604 588 10
元朗區 3 596 534 8
東區 2 589 543 12
葵青區 1 574 557 5
屯門區 2 470 440 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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