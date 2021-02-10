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Google應南韓人要求 搜尋「農曆新年」不會顯示為「中國春節」
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間17:00）
|香港疫情全球數據
|10,694
確診/疑似
0(較上日)
|189
死亡個案
+1(較上日)
|9,976
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|107,650,039
確診累積
+331,855(較上日)
|2,355,350
死亡個案
+12,949(較上日)
|80,055,042
治癒人數
+400,504(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|95,835
|27,799,946
|18,005,513
|479,772
|印度
|10,326
|10,858,371
|10,561,608
|155,280
|巴西
|51,733
|9,602,034
|8,577,207
|233,588
|俄羅斯
|14,494
|4,012,710
|3,516,461
|78,134
|英國
|12,437
|3,983,756
|1,983,650
|114,066
|法國
|18,661
|3,419,210
|241,924
|80,295
|西班牙
|16,402
|3,005,487
|196,958
|63,061
|意大利
|10,612
|2,655,319
|2,149,350
|92,002
|土耳其
|8,636
|2,548,195
|2,437,382
|26,998
|德國
|3,752
|2,302,051
|2,081,966
|63,271
|哥倫比亞
|5,442
|2,166,904
|2,048,292
|56,507
|阿根廷
|7,794
|1,993,295
|1,792,321
|49,566
|墨西哥
|10,738
|1,946,751
|1,511,199
|168,432
|波蘭
|0
|1,556,685
|1,317,474
|39,360
|伊朗
|0
|1,481,396
|1,266,518
|58,625
|南非
|1,742
|1,479,253
|1,367,247
|46,869
|烏克蘭
|3,409
|1,297,301
|1,130,680
|25,185
|秘魯
|5,557
|1,196,778
|1,111,496
|42,626
|印尼
|0
|1,174,779
|973,452
|31,976
|捷克
|10,283
|1,055,415
|941,014
|17,642
|美國疫情全球數據
|27,799,946
確診累積
+95,835(較上日)
|479,772
死亡個案
+3,219(較上日)
|18,005,513
治癒人數
+109,128(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|13,682
|3,428,698
|1,706,643
|44,997
|德克薩斯州
|13,262
|2,523,971
|2,147,645
|40,044
|佛羅里達州
|7,023
|1,790,743
|952,040
|28,052
|紐約州
|8,319
|1,534,029
|593,823
|45,301
|伊利諾伊州
|2,082
|1,150,170
|979,003
|21,802
|佐治亞州
|3,721
|947,416
|416,385
|15,301
|俄亥俄州
|3,208
|925,351
|834,389
|11,796
|賓夕法尼亞州
|4,326
|883,005
|745,376
|22,707
|北卡羅萊納州
|2,786
|802,065
|730,454
|10,046
|亞利桑那州
|4,381
|787,268
|108,965
|14,286
|中國大陸疫情全球數據
|89,734
確診累積
+14(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,129
治癒人數
+97(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,151
|2,094
|8
|上海
|6
|1,747
|1,619
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,323
|13
|浙江
|3
|1,320
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,119
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|994
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,020
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,694
確診累積
0(較上日)
|189
死亡個案
+1(較上日)
|9,976
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,068
|946
|15
|黃大仙區
|1
|837
|775
|39
|觀塘區
|4
|823
|788
|16
|九龍城區
|1
|703
|628
|11
|深水埗區
|5
|630
|577
|22
|沙田區
|0
|602
|588
|10
|元朗區
|3
|593
|528
|8
|東區
|3
|587
|540
|12
|葵青區
|0
|573
|555
|5
|屯門區
|0
|468
|439
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫