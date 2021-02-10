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新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2021/02/10

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月10日　時間10:00）
香港疫情全球數據
10,694
確診/疑似
0(較上日)		 188
死亡個案
0(較上日)		 9,976
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
107,592,785
確診累積
+274,601(較上日)		 2,352,230
死亡個案
+9,829(較上日)		 79,968,781
治癒人數
+314,243(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 95,844 27,799,955 18,005,513 479,773
印度 10,255 10,858,300 10,559,604 155,280
巴西 51,733 9,602,034 8,577,207 233,588
俄羅斯 0 3,998,216 3,493,886 77,598
英國 12,437 3,983,756 1,983,650 114,066
法國 18,661 3,419,210 241,924 80,295
西班牙 16,402 3,005,487 196,958 63,061
意大利 10,612 2,655,319 2,149,350 92,002
土耳其 8,636 2,548,195 2,437,382 26,998
德國 3,752 2,302,051 2,069,385 63,271
哥倫比亞 5,442 2,166,904 2,048,292 56,507
阿根廷 7,794 1,993,295 1,792,321 49,566
墨西哥 0 1,936,013 1,501,580 166,731
波蘭 0 1,556,685 1,317,474 39,360
伊朗 0 1,481,396 1,266,518 58,625
南非 1,742 1,479,253 1,367,247 46,869
烏克蘭 0 1,293,892 1,122,912 25,022
秘魯 0 1,191,221 1,100,053 42,467
印尼 0 1,174,779 973,452 31,976
捷克 0 1,045,132 932,156 17,497
美國疫情全球數據
27,799,955
確診累積
+95,844(較上日)		 479,773
死亡個案
+3,220(較上日)		 18,005,513
治癒人數
+109,128(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 13,682 3,428,698 1,706,643 44,997
德克薩斯州 13,262 2,523,971 2,147,645 40,044
佛羅里達州 7,023 1,790,743 952,040 28,052
紐約州 8,319 1,534,029 593,823 45,301
伊利諾伊州 2,082 1,150,170 979,003 21,802
佐治亞州 3,721 947,416 416,385 15,301
俄亥俄州 3,208 925,351 834,389 11,796
賓夕法尼亞州 4,326 883,005 745,376 22,707
北卡羅萊納州 2,786 802,065 730,454 10,046
亞利桑那州 4,381 787,268 108,965 14,286
中國大陸疫情全球數據
89,734
確診累積
+14(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,129
治癒人數
+97(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 0 2,151 2,094 8
上海 6 1,747 1,619 7
黑龍江 0 1,609 1,323 13
浙江 3 1,320 1,305 1
河北 0 1,316 1,119 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 994 9
湖南 0 1,033 1,020 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,694
確診累積
0(較上日)		 188
死亡個案
0(較上日)		 9,976
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,068 946 14
黃大仙區 1 837 775 39
觀塘區 4 823 788 16
九龍城區 1 703 628 11
深水埗區 5 630 577 22
沙田區 0 602 588 10
元朗區 3 593 528 8
東區 3 587 540 12
葵青區 0 573 555 5
屯門區 0 468 439 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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