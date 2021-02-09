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新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間16:00）

國際形勢 16:00 2021/02/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日　時間16:00）
香港疫情全球數據
10,668
確診/疑似
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,918
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
107,220,486
確診累積
+231,817(較上日)		 2,339,657
死亡個案
+7,244(較上日)		 79,527,556
治癒人數
+347,459(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 85,378 27,700,629 17,877,817 476,405
印度 1,762 10,847,790 10,548,521 155,195
巴西 25,661 9,550,301 8,478,818 232,248
俄羅斯 0 3,983,197 3,472,091 77,068
英國 14,133 3,971,315 1,950,886 113,014
法國 4,339 3,400,324 240,200 79,571
西班牙 17,171 2,989,085 196,958 62,295
意大利 7,969 2,644,707 2,133,523 91,580
土耳其 8,103 2,539,559 2,449,273 26,900
德國 2,082 2,296,326 2,067,300 62,597
哥倫比亞 4,246 2,161,462 2,034,228 56,290
阿根廷 5,154 1,985,501 1,786,178 49,398
墨西哥 3,868 1,936,013 1,501,580 166,731
波蘭 0 1,552,686 1,312,856 39,132
南非 1,376 1,477,511 1,363,947 46,473
伊朗 0 1,473,756 1,260,045 58,536
烏克蘭 0 1,291,025 1,113,671 24,884
秘魯 4,523 1,191,221 1,100,053 42,467
印尼 0 1,166,079 963,028 31,763
捷克 7,727 1,045,132 932,156 17,497
美國疫情全球數據
27,700,629
確診累積
+85,378(較上日)		 476,405
死亡個案
+1,430(較上日)		 17,877,817
治癒人數
+159,732(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 10,960 3,415,016 1,695,981 44,386
德克薩斯州 9,586 2,510,709 2,130,217 39,741
佛羅里達州 5,737 1,783,720 941,472 27,822
紐約州 9,001 1,525,710 588,302 45,129
伊利諾伊州 1,747 1,148,088 971,566 21,779
佐治亞州 2,704 943,695 415,183 15,130
俄亥俄州 1,926 922,143 828,455 11,697
賓夕法尼亞州 3,122 878,679 735,763 22,550
北卡羅萊納州 3,084 799,279 730,454 9,991
亞利桑那州 2,250 782,887 108,495 14,055
中國大陸疫情全球數據
89,720
確診累積
+14(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 84,027
治癒人數
+71(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 7 2,151 2,091 8
上海 2 1,741 1,615 7
黑龍江 0 1,609 1,280 13
浙江 1 1,317 1,305 1
河北 0 1,316 1,119 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 991 9
湖南 0 1,033 1,018 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,668
確診累積
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,918
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 9 1,068 935 14
黃大仙區 3 836 772 39
觀塘區 3 819 787 16
九龍城區 13 702 624 11
深水埗區 1 625 572 22
沙田區 0 602 586 9
元朗區 13 590 522 8
東區 4 584 535 12
葵青區 1 573 551 5
屯門區 5 468 437 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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