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佐治亞查特朗普企圖干預點票結果 或作刑事起訴
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間12:00）
|香港疫情全球數據
|10,668
確診/疑似
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,918
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|107,210,007
確診累積
+221,338(較上日)
|2,339,360
死亡個案
+6,947(較上日)
|79,497,316
治癒人數
+317,219(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|85,378
|27,700,629
|17,877,817
|476,405
|印度
|1,762
|10,847,790
|10,546,905
|155,195
|巴西
|25,661
|9,550,301
|8,478,818
|232,248
|俄羅斯
|0
|3,983,197
|3,472,091
|77,068
|英國
|14,132
|3,971,314
|1,950,886
|113,014
|法國
|4,338
|3,400,323
|240,199
|79,571
|西班牙
|17,171
|2,989,085
|196,958
|62,295
|意大利
|7,969
|2,644,707
|2,133,523
|91,580
|土耳其
|8,103
|2,539,559
|2,449,273
|26,900
|德國
|2,082
|2,296,326
|2,054,340
|62,597
|哥倫比亞
|4,246
|2,161,462
|2,034,228
|56,290
|阿根廷
|5,154
|1,985,501
|1,786,178
|49,398
|墨西哥
|3,868
|1,936,013
|1,501,580
|166,731
|波蘭
|0
|1,552,686
|1,312,856
|39,132
|南非
|1,376
|1,477,511
|1,363,947
|46,473
|伊朗
|0
|1,473,756
|1,260,045
|58,536
|烏克蘭
|0
|1,291,025
|1,113,671
|24,884
|秘魯
|4,523
|1,191,221
|1,100,053
|42,467
|印尼
|0
|1,166,079
|963,028
|31,763
|捷克
|0
|1,037,405
|922,223
|17,333
|美國疫情全球數據
|27,700,629
確診累積
+85,378(較上日)
|476,405
死亡個案
+1,430(較上日)
|17,877,817
治癒人數
+159,732(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|10,960
|3,415,016
|1,695,981
|44,386
|德克薩斯州
|9,586
|2,510,709
|2,130,217
|39,741
|佛羅里達州
|5,737
|1,783,720
|941,472
|27,822
|紐約州
|9,001
|1,525,710
|588,302
|45,129
|伊利諾伊州
|1,747
|1,148,088
|971,566
|21,779
|佐治亞州
|2,704
|943,695
|415,183
|15,130
|俄亥俄州
|1,926
|922,143
|828,455
|11,697
|賓夕法尼亞州
|3,122
|878,679
|735,763
|22,550
|北卡羅萊納州
|3,084
|799,279
|730,454
|9,991
|亞利桑那州
|2,250
|782,887
|108,495
|14,055
|中國大陸疫情全球數據
|89,720
確診累積
+14(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|84,027
治癒人數
+71(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|7
|2,151
|2,091
|8
|上海
|2
|1,741
|1,615
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,280
|13
|浙江
|1
|1,317
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,119
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|991
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,018
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,668
確診累積
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,918
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|9
|1,068
|935
|14
|黃大仙區
|3
|836
|772
|39
|觀塘區
|3
|819
|787
|16
|九龍城區
|13
|702
|624
|11
|深水埗區
|1
|625
|572
|22
|沙田區
|0
|602
|586
|9
|元朗區
|13
|590
|522
|8
|東區
|4
|584
|535
|12
|葵青區
|1
|573
|551
|5
|屯門區
|5
|468
|437
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫