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新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日 時間04:00）

國際形勢 04:00 2021/02/09

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月09日　時間04:00）
香港疫情全球數據
10,668
確診/疑似
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,918
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
107,090,227
確診累積
+101,558(較上日)		 2,335,338
死亡個案
+2,925(較上日)		 79,348,019
治癒人數
+167,922(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 37,155 27,652,406 17,803,998 475,533
印度 1,114 10,847,142 10,545,693 155,172
巴西 0 9,524,640 8,468,459 231,561
俄羅斯 0 3,983,197 3,472,091 77,068
英國 14,105 3,971,287 1,950,886 113,014
法國 0 3,395,985 240,199 79,423
西班牙 17,171 2,989,085 196,958 62,295
意大利 7,969 2,644,707 2,133,523 91,580
土耳其 8,103 2,539,559 2,449,273 26,900
德國 1,633 2,295,877 2,054,340 62,248
哥倫比亞 0 2,157,216 2,027,333 55,993
阿根廷 0 1,980,347 1,778,965 49,171
墨西哥 0 1,932,145 1,490,077 166,200
波蘭 0 1,552,686 1,312,856 39,132
南非 0 1,476,135 1,360,204 46,290
伊朗 0 1,473,756 1,260,045 58,536
烏克蘭 0 1,291,025 1,113,671 24,884
秘魯 0 1,186,698 1,094,573 42,308
印尼 0 1,166,079 963,028 31,763
捷克 0 1,037,405 922,223 17,333
美國疫情全球數據
27,652,406
確診累積
+37,155(較上日)		 475,533
死亡個案
+558(較上日)		 17,803,998
治癒人數
+85,913(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,404,056 1,672,062 44,148
德克薩斯州 0 2,501,123 2,115,316 39,641
佛羅里達州 5,737 1,783,720 941,472 27,822
紐約州 7,407 1,524,116 588,302 45,080
伊利諾伊州 1,747 1,148,088 971,566 21,779
佐治亞州 0 940,991 413,112 15,092
俄亥俄州 1,926 922,143 828,455 11,697
賓夕法尼亞州 0 875,557 735,763 22,576
北卡羅萊納州 3,084 799,279 730,454 9,991
亞利桑那州 2,250 782,887 107,979 14,055
中國大陸疫情全球數據
89,706
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,956
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 0 2,144 2,088 8
上海 0 1,739 1,607 7
黑龍江 0 1,609 1,246 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,119 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 988 9
湖南 0 1,033 1,018 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,668
確診累積
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,918
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 9 1,068 935 14
黃大仙區 3 836 772 39
觀塘區 3 819 787 16
九龍城區 13 702 624 11
深水埗區 1 625 572 22
沙田區 0 602 586 9
元朗區 13 590 522 8
東區 4 584 535 12
葵青區 1 573 551 5
屯門區 5 468 437 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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