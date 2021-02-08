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新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/02/08

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日　時間22:00）
香港疫情全球數據
10,668
確診/疑似
+32(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,918
治癒人數
+31(較上日)
環球疫情全球數據
106,969,476
確診累積
+302,625(較上日)		 2,331,950
死亡個案
+6,269(較上日)		 79,088,278
治癒人數
+306,784(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 84,974 27,612,486 17,717,924 474,938
印度 11,563 10,842,842 10,539,289 155,134
巴西 26,845 9,524,640 8,397,187 231,561
俄羅斯 15,916 3,983,197 3,472,091 77,068
英國 15,909 3,957,182 1,915,629 112,681
法國 19,715 3,395,981 239,183 79,111
西班牙 0 2,971,914 196,958 61,386
意大利 11,640 2,636,738 2,118,441 91,273
土耳其 6,670 2,531,456 2,440,706 26,797
德國 2,843 2,293,639 2,052,674 62,181
哥倫比亞 6,009 2,157,216 2,027,333 55,993
阿根廷 3,658 1,980,347 1,778,965 49,171
墨西哥 6,065 1,932,145 1,490,077 166,200
波蘭 2,431 1,552,686 1,312,856 39,132
南非 2,435 1,476,135 1,360,204 46,290
伊朗 7,321 1,473,756 1,260,045 58,536
烏克蘭 2,356 1,291,025 1,113,671 24,884
秘魯 6,220 1,186,698 1,094,573 42,308
印尼 8,242 1,166,079 963,028 31,763
捷克 2,430 1,037,405 922,223 17,333
美國疫情全球數據
27,612,486
確診累積
+84,974(較上日)		 474,938
死亡個案
+1,352(較上日)		 17,717,924
治癒人數
+85,592(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 10,502 3,404,056 1,672,062 44,148
德克薩斯州 7,990 2,501,123 2,115,316 39,641
佛羅里達州 6,624 1,777,983 933,208 27,703
紐約州 9,790 1,516,709 582,855 44,979
伊利諾伊州 2,060 1,146,341 964,762 21,738
佐治亞州 3,589 940,991 413,112 15,092
俄亥俄州 2,138 920,217 824,080 11,662
賓夕法尼亞州 4,122 875,557 735,763 22,542
北卡羅萊納州 4,674 796,195 683,697 9,983
亞利桑那州 1,544 780,637 107,979 14,048
中國大陸疫情全球數據
89,706
確診累積
+14(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,956
治癒人數
+77(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 7 2,144 2,088 8
上海 7 1,739 1,607 7
黑龍江 0 1,609 1,246 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,119 7
河南 0 1,303 1,281 22
北京 0 1,046 988 9
湖南 0 1,033 1,018 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,668
確診累積
+32(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,918
治癒人數
+31(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,059 887 14
黃大仙區 0 833 768 39
觀塘區 0 816 774 16
九龍城區 0 689 612 11
深水埗區 0 624 557 22
沙田區 0 602 583 9
東區 0 580 521 12
元朗區 0 577 514 8
葵青區 0 572 546 5
屯門區 0 463 435 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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