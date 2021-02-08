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【英國王室】哈里梅根據報美國大選前 曾密會加州州長
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月08日 時間13:00）
|香港疫情全球數據
|10,636
確診/疑似
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,887
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|106,890,094
確診累積
+223,243(較上日)
|2,330,321
死亡個案
+4,640(較上日)
|78,992,453
治癒人數
+210,959(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|83,891
|27,611,403
|17,717,390
|474,933
|印度
|7,564
|10,838,843
|10,533,076
|155,114
|巴西
|26,845
|9,524,640
|8,397,187
|231,561
|俄羅斯
|0
|3,967,281
|3,456,210
|76,661
|英國
|15,904
|3,957,177
|1,915,629
|112,681
|法國
|19,715
|3,395,981
|239,183
|79,111
|西班牙
|0
|2,971,914
|196,958
|61,386
|意大利
|11,640
|2,636,738
|2,118,441
|91,273
|土耳其
|6,670
|2,531,456
|2,440,706
|26,797
|德國
|877
|2,291,673
|2,042,959
|62,128
|哥倫比亞
|6,009
|2,157,216
|2,027,333
|55,993
|阿根廷
|3,658
|1,980,347
|1,778,965
|49,171
|墨西哥
|6,065
|1,932,145
|1,490,077
|166,200
|波蘭
|0
|1,550,255
|1,307,161
|39,087
|南非
|2,435
|1,476,135
|1,360,204
|46,290
|伊朗
|0
|1,466,435
|1,253,554
|58,469
|烏克蘭
|0
|1,288,669
|1,110,927
|24,828
|秘魯
|6,220
|1,186,698
|1,094,573
|42,308
|印尼
|0
|1,157,837
|949,990
|31,556
|捷克
|0
|1,034,975
|919,699
|17,235
|美國疫情全球數據
|27,611,403
確診累積
+83,891(較上日)
|474,933
死亡個案
+1,347(較上日)
|17,717,390
治癒人數
+85,058(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|10,502
|3,404,056
|1,672,062
|44,148
|德克薩斯州
|7,990
|2,501,123
|2,115,316
|39,641
|佛羅里達州
|6,624
|1,777,983
|933,208
|27,703
|紐約州
|9,790
|1,516,709
|582,855
|44,979
|伊利諾伊州
|2,060
|1,146,341
|964,762
|21,738
|佐治亞州
|3,589
|940,991
|413,112
|15,092
|俄亥俄州
|2,138
|920,217
|824,080
|11,662
|賓夕法尼亞州
|4,122
|875,557
|735,763
|22,542
|北卡羅萊納州
|4,674
|796,195
|683,697
|9,983
|亞利桑那州
|1,544
|780,637
|107,979
|14,048
|中國大陸疫情全球數據
|89,706
確診累積
+14(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,952
治癒人數
+73(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|7
|2,144
|2,088
|8
|上海
|7
|1,739
|1,607
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,246
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,117
|7
|河南
|0
|1,303
|1,281
|22
|北京
|0
|1,046
|988
|9
|湖南
|0
|1,033
|1,018
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,636
確診累積
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,887
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,059
|887
|14
|黃大仙區
|0
|833
|768
|39
|觀塘區
|0
|816
|774
|16
|九龍城區
|0
|689
|612
|11
|深水埗區
|0
|624
|557
|22
|沙田區
|0
|602
|583
|9
|東區
|0
|580
|521
|12
|元朗區
|0
|577
|514
|8
|葵青區
|0
|572
|546
|5
|屯門區
|0
|463
|435
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫