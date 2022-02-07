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新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間19:00）

國際形勢 19:00 2022/02/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日　時間19:00）
香港疫情全球數據
16,022
確診/疑似
+614(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 13,125
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
396,439,983
確診累積
+1,452,076(較上日)		 5,761,358
死亡個案
+5,223(較上日)		 331,586,147
治癒人數
+1,647,662(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 50,711 78,017,402 64,819,373 926,029
印度 83,876 42,272,014 40,660,202 502,905
巴西 63,324 26,536,597 22,717,907 632,289
法國 155,439 20,758,371 14,142,151 132,506
英國 53,326 17,803,325 15,246,943 158,318
俄羅斯 171,905 12,982,023 10,624,954 336,023
土耳其 87,934 12,238,501 11,413,896 88,734
意大利 78,943 11,621,736 9,399,717 148,771
德國 89,144 11,059,873 8,142,100 119,366
西班牙 0 10,274,653 6,573,471 94,235
阿根廷 12,664 8,589,879 8,165,948 122,684
伊朗 0 6,579,266 6,152,908 132,830
哥倫比亞 10,356 5,966,706 5,757,588 135,757
波蘭 24,404 5,188,184 4,330,328 106,607
墨西哥 10,234 5,151,525 4,316,077 309,546
荷蘭 0 4,892,041 3,261,449 21,332
印尼 26,121 4,542,601 4,191,604 144,636
烏克蘭 23,378 4,307,437 3,681,092 101,392
南非 1,752 3,623,962 3,480,249 95,835
菲律賓 6,819 3,616,387 3,445,129 54,538
美國疫情全球數據
78,017,402
確診累積
+50,711(較上日)		 926,029
死亡個案
+374(較上日)		 64,819,373
治癒人數
+119,582(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 6,943 8,621,470 8,540,042 81,428
德克薩斯州 15,059 6,428,427 6,347,399 81,028
佛羅里達州 0 5,677,802 3,689,129 66,007
紐約州 5,522 4,994,926 2,679,362 66,157
伊利諾伊州 0 2,957,563 2,170,648 35,157
賓夕法尼亞州 2,794 2,700,036 2,658,498 41,538
俄亥俄州 2,070 2,610,125 2,386,236 34,217
北卡羅萊納州 0 2,470,242 2,149,838 21,097
佐治亞州 0 2,403,125 1,604,075 33,402
密歇根州 0 2,295,050 1,421,905 32,873
中國大陸疫情全球數據
106,475
確診累積
+97(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 100,288
治癒人數
+94(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,320 63,808 4,512
廣東 25 3,841 3,655 8
上海 8 3,826 3,585 7
陝西 0 2,826 2,823 3
河南 1 2,661 2,251 22
浙江 1 2,241 1,870 1
黑龍江 0 2,064 2,022 13
雲南 0 1,884 1,839 2
江蘇 0 1,631 1,629 0
河北 0 1,476 1,451 7
香港疫情全球數據
16,022
確診累積
+614(較上日)		 213
死亡個案
0(較上日)		 13,125
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,312 1,232 16
葵青區 0 1,249 713 6
黃大仙區 0 1,015 834 40
觀塘區 0 974 860 18
九龍城區 0 958 836 18
離島區 0 954 541 2
深水埗區 0 804 662 24
沙田區 0 777 649 10
東區 0 757 695 12
元朗區 0 694 628 8
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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