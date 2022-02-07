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FB如不遵新網絡安全法 英文化大臣：朱克伯格會坐監
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間19:00）
|香港疫情全球數據
|16,022
確診/疑似
+614(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|13,125
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|396,439,983
確診累積
+1,452,076(較上日)
|5,761,358
死亡個案
+5,223(較上日)
|331,586,147
治癒人數
+1,647,662(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|50,711
|78,017,402
|64,819,373
|926,029
|印度
|83,876
|42,272,014
|40,660,202
|502,905
|巴西
|63,324
|26,536,597
|22,717,907
|632,289
|法國
|155,439
|20,758,371
|14,142,151
|132,506
|英國
|53,326
|17,803,325
|15,246,943
|158,318
|俄羅斯
|171,905
|12,982,023
|10,624,954
|336,023
|土耳其
|87,934
|12,238,501
|11,413,896
|88,734
|意大利
|78,943
|11,621,736
|9,399,717
|148,771
|德國
|89,144
|11,059,873
|8,142,100
|119,366
|西班牙
|0
|10,274,653
|6,573,471
|94,235
|阿根廷
|12,664
|8,589,879
|8,165,948
|122,684
|伊朗
|0
|6,579,266
|6,152,908
|132,830
|哥倫比亞
|10,356
|5,966,706
|5,757,588
|135,757
|波蘭
|24,404
|5,188,184
|4,330,328
|106,607
|墨西哥
|10,234
|5,151,525
|4,316,077
|309,546
|荷蘭
|0
|4,892,041
|3,261,449
|21,332
|印尼
|26,121
|4,542,601
|4,191,604
|144,636
|烏克蘭
|23,378
|4,307,437
|3,681,092
|101,392
|南非
|1,752
|3,623,962
|3,480,249
|95,835
|菲律賓
|6,819
|3,616,387
|3,445,129
|54,538
|美國疫情全球數據
|78,017,402
確診累積
+50,711(較上日)
|926,029
死亡個案
+374(較上日)
|64,819,373
治癒人數
+119,582(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|6,943
|8,621,470
|8,540,042
|81,428
|德克薩斯州
|15,059
|6,428,427
|6,347,399
|81,028
|佛羅里達州
|0
|5,677,802
|3,689,129
|66,007
|紐約州
|5,522
|4,994,926
|2,679,362
|66,157
|伊利諾伊州
|0
|2,957,563
|2,170,648
|35,157
|賓夕法尼亞州
|2,794
|2,700,036
|2,658,498
|41,538
|俄亥俄州
|2,070
|2,610,125
|2,386,236
|34,217
|北卡羅萊納州
|0
|2,470,242
|2,149,838
|21,097
|佐治亞州
|0
|2,403,125
|1,604,075
|33,402
|密歇根州
|0
|2,295,050
|1,421,905
|32,873
|中國大陸疫情全球數據
|106,475
確診累積
+97(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|100,288
治癒人數
+94(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,320
|63,808
|4,512
|廣東
|25
|3,841
|3,655
|8
|上海
|8
|3,826
|3,585
|7
|陝西
|0
|2,826
|2,823
|3
|河南
|1
|2,661
|2,251
|22
|浙江
|1
|2,241
|1,870
|1
|黑龍江
|0
|2,064
|2,022
|13
|雲南
|0
|1,884
|1,839
|2
|江蘇
|0
|1,631
|1,629
|0
|河北
|0
|1,476
|1,451
|7
|香港疫情全球數據
|16,022
確診累積
+614(較上日)
|213
死亡個案
0(較上日)
|13,125
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,312
|1,232
|16
|葵青區
|0
|1,249
|713
|6
|黃大仙區
|0
|1,015
|834
|40
|觀塘區
|0
|974
|860
|18
|九龍城區
|0
|958
|836
|18
|離島區
|0
|954
|541
|2
|深水埗區
|0
|804
|662
|24
|沙田區
|0
|777
|649
|10
|東區
|0
|757
|695
|12
|元朗區
|0
|694
|628
|8
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫