  • 20°C
香港時間 : 2021207日 (日) 09:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間09:00）

國際形勢 09:00 2021/02/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日　時間09:00）
香港疫情全球數據
10,609
確診/疑似
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,828
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
106,528,686
確診累積
+291,043(較上日)		 2,321,845
死亡個案
+7,142(較上日)		 78,638,740
治癒人數
+288,201(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 105,553 27,517,746 17,627,441 473,493
印度 11,023 10,827,170 10,521,409 155,028
巴西 48,707 9,497,795 8,426,964 231,069
俄羅斯 0 3,951,233 3,436,326 76,229
英國 18,338 3,941,248 1,889,872 112,305
法國 20,588 3,376,266 238,899 78,940
西班牙 0 2,971,914 196,958 61,386
意大利 13,439 2,625,098 2,107,061 91,003
土耳其 7,897 2,524,786 2,412,505 26,685
德國 2,524 2,285,003 2,035,324 61,998
哥倫比亞 8,547 2,151,207 2,022,331 55,693
阿根廷 6,680 1,976,689 1,772,059 49,110
墨西哥 0 1,912,871 1,472,151 164,290
波蘭 0 1,545,530 1,301,571 38,994
南非 3,184 1,473,700 1,340,497 46,180
伊朗 0 1,459,370 1,247,374 58,412
烏克蘭 0 1,285,059 1,108,530 24,735
秘魯 7,433 1,180,478 1,089,040 42,121
印尼 0 1,147,010 939,184 31,393
捷克 0 1,030,112 916,789 17,129
美國疫情全球數據
27,517,746
確診累積
+105,553(較上日)		 473,493
死亡個案
+2,669(較上日)		 17,627,441
治癒人數
+113,821(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 10,281 3,392,289 1,664,506 43,903
德克薩斯州 9,093 2,492,508 2,103,549 39,470
佛羅里達州 7,486 1,771,359 924,742 27,606
紐約州 11,084 1,506,919 577,159 44,827
伊利諾伊州 3,062 1,144,281 959,771 21,676
佐治亞州 4,490 937,402 410,145 15,090
俄亥俄州 3,549 918,079 819,180 11,655
賓夕法尼亞州 3,933 871,435 735,763 22,471
北卡羅萊納州 4,172 791,521 683,697 9,926
亞利桑那州 3,471 779,093 107,304 14,011
中國大陸疫情全球數據
89,692
確診累積
+11(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,880
治癒人數
+63(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 2 2,137 2,085 8
上海 3 1,732 1,597 7
黑龍江 0 1,609 1,209 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,117 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 2 1,046 986 9
湖南 1 1,033 1,018 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,609
確診累積
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,828
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,059 887 14
黃大仙區 0 833 768 39
觀塘區 0 816 774 16
九龍城區 0 689 612 11
深水埗區 0 624 557 22
沙田區 0 602 583 9
東區 0 580 521 12
元朗區 0 577 514 8
葵青區 0 572 546 5
屯門區 0 463 435 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
新冠肺炎疫情 新冠肺炎 疫情 肺炎 口罩 南韓 意大利 伊朗 法國 德國

下一篇文章

【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
【英國王室】英女王對哈里失去耐性 擬褫奪3項軍方頭銜
曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故
曾治療俄中毒反對派領袖 55歲醫生忽然身故
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間09:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間09:00）
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
【新冠疫情】何時恢復正常生活？ 按當前接種速度恐需7年
馬克龍質疑中國疫苗成效 稱或可引致新變種病毒
馬克龍質疑中國疫苗成效 稱或可引致新變種病毒