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【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|10,609
確診/疑似
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,828
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|106,429,495
確診累積
+191,852(較上日)
|2,319,596
死亡個案
+4,893(較上日)
|78,536,988
治癒人數
+186,449(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|82,564
|27,494,757
|17,590,820
|472,920
|印度
|11,023
|10,827,170
|10,521,409
|155,028
|巴西
|7,257
|9,456,345
|8,400,259
|230,314
|俄羅斯
|0
|3,951,233
|3,436,326
|76,229
|英國
|18,333
|3,941,243
|1,889,872
|112,305
|法國
|20,588
|3,376,266
|238,899
|78,940
|西班牙
|0
|2,971,914
|196,958
|61,386
|意大利
|13,439
|2,625,098
|2,107,061
|91,003
|土耳其
|7,897
|2,524,786
|2,412,505
|26,685
|德國
|2,615
|2,285,094
|2,035,324
|61,971
|哥倫比亞
|0
|2,142,660
|2,010,941
|55,403
|阿根廷
|0
|1,970,009
|1,763,762
|48,985
|墨西哥
|0
|1,912,871
|1,472,151
|164,290
|波蘭
|0
|1,545,530
|1,301,571
|38,994
|南非
|3,184
|1,473,700
|1,340,497
|46,180
|伊朗
|0
|1,459,370
|1,247,374
|58,412
|烏克蘭
|0
|1,285,059
|1,108,530
|24,735
|秘魯
|0
|1,173,045
|1,086,643
|41,933
|印尼
|0
|1,147,010
|939,184
|31,393
|捷克
|0
|1,030,112
|916,789
|17,129
|美國疫情全球數據
|27,494,757
確診累積
+82,564(較上日)
|472,920
死亡個案
+2,096(較上日)
|17,590,820
治癒人數
+77,200(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|3,794
|3,385,802
|1,661,510
|43,661
|德克薩斯州
|5,870
|2,489,285
|2,099,541
|39,440
|佛羅里達州
|7,486
|1,771,359
|924,742
|27,606
|紐約州
|9,662
|1,505,497
|577,159
|44,764
|伊利諾伊州
|3,062
|1,144,281
|959,771
|21,676
|佐治亞州
|4,490
|937,402
|410,145
|15,090
|俄亥俄州
|3,549
|918,079
|819,180
|11,655
|賓夕法尼亞州
|3,933
|871,435
|723,806
|22,471
|北卡羅萊納州
|4,172
|791,521
|683,697
|9,926
|亞利桑那州
|3,471
|779,093
|106,698
|14,011
|中國大陸疫情全球數據
|89,681
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,817
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,135
|2,083
|8
|上海
|0
|1,729
|1,597
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,180
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,117
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,044
|983
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,018
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,609
確診累積
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,828
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,059
|887
|14
|黃大仙區
|0
|833
|768
|39
|觀塘區
|0
|816
|774
|16
|九龍城區
|0
|689
|612
|11
|深水埗區
|0
|624
|557
|22
|沙田區
|0
|602
|583
|9
|東區
|0
|580
|521
|12
|元朗區
|0
|577
|514
|8
|葵青區
|0
|572
|546
|5
|屯門區
|0
|463
|435
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫