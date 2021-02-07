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【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間00:00）
|香港疫情全球數據
|10,609
確診/疑似
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,828
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|106,237,643
確診累積
0(較上日)
|2,314,703
死亡個案
0(較上日)
|78,350,539
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|0
|27,412,193
|17,513,620
|470,824
|印度
|0
|10,816,147
|10,510,807
|154,966
|巴西
|0
|9,449,088
|8,396,148
|230,127
|俄羅斯
|0
|3,951,233
|3,436,326
|76,229
|英國
|0
|3,922,910
|1,862,645
|111,477
|法國
|0
|3,355,678
|237,755
|78,749
|西班牙
|0
|2,971,914
|196,958
|61,386
|意大利
|0
|2,611,659
|2,091,923
|90,618
|土耳其
|0
|2,516,889
|2,404,416
|26,577
|德國
|0
|2,282,479
|2,034,510
|61,741
|哥倫比亞
|0
|2,142,660
|2,010,941
|55,403
|阿根廷
|0
|1,970,009
|1,763,762
|48,985
|墨西哥
|0
|1,912,871
|1,472,151
|164,290
|波蘭
|0
|1,545,530
|1,301,571
|38,994
|南非
|0
|1,470,516
|1,335,618
|45,902
|伊朗
|0
|1,459,370
|1,247,374
|58,412
|烏克蘭
|0
|1,285,059
|1,108,530
|24,735
|秘魯
|0
|1,173,045
|1,086,643
|41,933
|印尼
|0
|1,147,010
|939,184
|31,393
|捷克
|0
|1,030,112
|916,789
|17,129
|美國疫情全球數據
|27,412,193
確診累積
0(較上日)
|470,824
死亡個案
0(較上日)
|17,513,620
治癒人數
0(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,382,008
|1,659,666
|43,592
|德克薩斯州
|0
|2,483,415
|2,088,597
|39,136
|佛羅里達州
|0
|1,763,873
|918,548
|27,460
|紐約州
|0
|1,495,835
|571,896
|44,591
|伊利諾伊州
|0
|1,141,219
|955,332
|21,603
|佐治亞州
|0
|932,912
|407,228
|14,858
|俄亥俄州
|0
|914,530
|812,707
|11,573
|賓夕法尼亞州
|0
|867,502
|723,806
|22,327
|北卡羅萊納州
|0
|787,349
|683,697
|9,841
|亞利桑那州
|0
|775,622
|106,698
|13,948
|中國大陸疫情全球數據
|89,681
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,817
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|0
|2,135
|2,083
|8
|上海
|0
|1,729
|1,597
|7
|黑龍江
|0
|1,609
|1,180
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,117
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,044
|983
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,018
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,609
確診累積
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,828
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|0
|1,059
|887
|14
|黃大仙區
|0
|833
|768
|39
|觀塘區
|0
|816
|774
|16
|九龍城區
|0
|689
|612
|11
|深水埗區
|0
|624
|557
|22
|沙田區
|0
|602
|583
|9
|東區
|0
|580
|521
|12
|元朗區
|0
|577
|514
|8
|葵青區
|0
|572
|546
|5
|屯門區
|0
|463
|435
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫