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新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/02/07

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月07日　時間00:00）
香港疫情全球數據
10,609
確診/疑似
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,828
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
106,237,643
確診累積
0(較上日)		 2,314,703
死亡個案
0(較上日)		 78,350,539
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 27,412,193 17,513,620 470,824
印度 0 10,816,147 10,510,807 154,966
巴西 0 9,449,088 8,396,148 230,127
俄羅斯 0 3,951,233 3,436,326 76,229
英國 0 3,922,910 1,862,645 111,477
法國 0 3,355,678 237,755 78,749
西班牙 0 2,971,914 196,958 61,386
意大利 0 2,611,659 2,091,923 90,618
土耳其 0 2,516,889 2,404,416 26,577
德國 0 2,282,479 2,034,510 61,741
哥倫比亞 0 2,142,660 2,010,941 55,403
阿根廷 0 1,970,009 1,763,762 48,985
墨西哥 0 1,912,871 1,472,151 164,290
波蘭 0 1,545,530 1,301,571 38,994
南非 0 1,470,516 1,335,618 45,902
伊朗 0 1,459,370 1,247,374 58,412
烏克蘭 0 1,285,059 1,108,530 24,735
秘魯 0 1,173,045 1,086,643 41,933
印尼 0 1,147,010 939,184 31,393
捷克 0 1,030,112 916,789 17,129
美國疫情全球數據
27,412,193
確診累積
0(較上日)		 470,824
死亡個案
0(較上日)		 17,513,620
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,382,008 1,659,666 43,592
德克薩斯州 0 2,483,415 2,088,597 39,136
佛羅里達州 0 1,763,873 918,548 27,460
紐約州 0 1,495,835 571,896 44,591
伊利諾伊州 0 1,141,219 955,332 21,603
佐治亞州 0 932,912 407,228 14,858
俄亥俄州 0 914,530 812,707 11,573
賓夕法尼亞州 0 867,502 723,806 22,327
北卡羅萊納州 0 787,349 683,697 9,841
亞利桑那州 0 775,622 106,698 13,948
中國大陸疫情全球數據
89,681
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,817
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 0 2,135 2,083 8
上海 0 1,729 1,597 7
黑龍江 0 1,609 1,180 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,117 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,044 983 9
湖南 0 1,032 1,018 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,609
確診累積
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,828
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,059 887 14
黃大仙區 0 833 768 39
觀塘區 0 816 774 16
九龍城區 0 689 612 11
深水埗區 0 624 557 22
沙田區 0 602 583 9
東區 0 580 521 12
元朗區 0 577 514 8
葵青區 0 572 546 5
屯門區 0 463 435 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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