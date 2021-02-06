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新型冠狀肺炎全球疫情（02月06日 時間23:00）

國際形勢 23:00 2021/02/06

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月06日　時間23:00）
香港疫情全球數據
10,609
確診/疑似
+19(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,828
治癒人數
+78(較上日)
環球疫情全球數據
106,228,331
確診累積
+467,928(較上日)		 2,314,540
死亡個案
+13,857(較上日)		 78,343,016
治癒人數
+424,671(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 131,473 27,410,144 17,512,215 470,763
印度 9,432 10,815,222 10,510,796 154,956
巴西 51,319 9,449,088 8,396,148 230,127
俄羅斯 16,627 3,951,233 3,436,326 76,229
英國 19,204 3,922,910 1,862,645 111,477
法國 22,159 3,355,678 237,755 78,749
西班牙 28,565 2,971,914 196,958 61,386
意大利 14,213 2,611,659 2,091,923 90,618
土耳其 7,901 2,516,889 2,404,416 26,577
德國 10,469 2,282,684 2,033,660 61,741
哥倫比亞 7,248 2,142,660 2,010,941 55,403
阿根廷 8,374 1,970,009 1,763,762 48,985
墨西哥 13,051 1,912,871 1,472,151 164,290
波蘭 5,966 1,545,530 1,301,571 38,994
南非 3,749 1,470,516 1,335,618 45,902
伊朗 6,990 1,459,370 1,247,374 58,412
烏克蘭 4,558 1,285,059 1,108,530 24,735
秘魯 7,993 1,173,045 1,086,643 41,933
印尼 12,156 1,147,010 939,184 31,393
捷克 8,635 1,030,112 916,789 17,129
美國疫情全球數據
27,410,144
確診累積
+131,473(較上日)		 470,763
死亡個案
+3,654(較上日)		 17,512,215
治癒人數
+120,037(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 15,346 3,382,008 1,659,666 43,592
德克薩斯州 14,502 2,483,415 2,088,597 39,136
佛羅里達州 11,543 1,763,873 918,548 27,460
紐約州 8,956 1,495,835 571,896 44,591
伊利諾伊州 3,660 1,141,219 955,332 21,603
佐治亞州 4,842 932,912 407,228 14,858
俄亥俄州 3,683 914,530 812,707 11,573
賓夕法尼亞州 4,734 867,502 723,806 22,327
北卡羅萊納州 5,547 787,349 683,697 9,841
亞利桑那州 3,826 775,622 106,698 13,948
中國大陸疫情全球數據
89,681
確診累積
+11(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,817
治癒人數
+85(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,638 4,512
廣東 1 2,135 2,083 8
上海 5 1,729 1,597 7
黑龍江 3 1,609 1,180 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,117 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,044 983 9
湖南 0 1,032 1,018 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,609
確診累積
+19(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,828
治癒人數
+78(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 13 1,059 887 14
黃大仙區 1 833 768 39
觀塘區 0 816 774 16
九龍城區 4 689 612 11
深水埗區 0 624 557 22
沙田區 0 602 583 9
東區 0 580 521 12
元朗區 2 577 514 8
葵青區 0 572 546 5
屯門區 3 463 435 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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