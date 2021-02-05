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【特朗普卸任】佛州有城市將2月首周定為「特朗普周」
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間15:00）
|香港疫情全球數據
|10,553
確診/疑似
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,684
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|105,601,153
確診累積
+339,338(較上日)
|2,297,463
死亡個案
+12,496(較上日)
|77,790,744
治癒人數
+327,395(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|111,890
|27,273,890
|17,389,056
|466,988
|印度
|4,509
|10,803,533
|10,496,308
|154,862
|巴西
|57,848
|9,397,769
|8,366,197
|228,883
|俄羅斯
|0
|3,917,918
|3,389,913
|75,205
|英國
|20,734
|3,903,706
|1,828,510
|110,462
|法國
|20
|3,310,071
|234,678
|77,952
|西班牙
|29,960
|2,943,349
|196,958
|60,802
|意大利
|13,656
|2,597,446
|2,076,928
|90,241
|土耳其
|7,909
|2,508,988
|2,396,199
|26,467
|德國
|5,606
|2,265,536
|2,020,303
|60,885
|哥倫比亞
|9,790
|2,135,412
|2,001,135
|55,131
|阿根廷
|8,891
|1,961,635
|1,754,705
|48,700
|墨西哥
|13,575
|1,899,820
|1,461,011
|162,922
|波蘭
|0
|1,533,511
|1,288,163
|38,344
|南非
|3,751
|1,466,767
|1,327,186
|45,605
|伊朗
|0
|1,445,326
|1,235,581
|58,256
|烏克蘭
|0
|1,275,334
|1,092,599
|24,429
|秘魯
|6,715
|1,165,052
|1,076,446
|41,753
|印尼
|0
|1,123,105
|917,306
|31,001
|捷克
|0
|1,013,352
|902,007
|16,826
|美國疫情全球數據
|27,273,890
確診累積
+111,890(較上日)
|466,988
死亡個案
+4,752(較上日)
|17,389,056
治癒人數
+122,768(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,238
|3,366,662
|1,643,527
|42,968
|德克薩斯州
|13,885
|2,468,913
|2,069,351
|38,697
|佛羅里達州
|7,711
|1,752,330
|912,042
|27,249
|紐約州
|7,616
|1,486,879
|566,803
|44,430
|伊利諾伊州
|3,328
|1,137,559
|950,717
|21,497
|佐治亞州
|5,706
|928,070
|404,327
|14,756
|俄亥俄州
|4,120
|910,847
|806,397
|11,510
|賓夕法尼亞州
|313
|862,768
|719,868
|22,196
|北卡羅萊納州
|5,495
|781,802
|683,697
|9,728
|亞利桑那州
|4,417
|771,796
|106,058
|13,752
|中國大陸疫情全球數據
|89,669
確診累積
+20(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,729
治癒人數
+125(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,638
|4,512
|廣東
|2
|2,134
|2,081
|8
|上海
|10
|1,724
|1,590
|7
|黑龍江
|5
|1,606
|1,152
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,117
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,044
|980
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,018
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,553
確診累積
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,684
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|3
|1,046
|869
|14
|黃大仙區
|0
|832
|768
|39
|觀塘區
|0
|816
|772
|16
|九龍城區
|2
|685
|608
|11
|深水埗區
|1
|624
|553
|22
|沙田區
|1
|602
|581
|9
|東區
|0
|580
|513
|12
|元朗區
|5
|575
|508
|8
|葵青區
|0
|572
|543
|5
|屯門區
|1
|460
|434
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫