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新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/02/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日　時間08:00）
香港疫情全球數據
10,553
確診/疑似
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,684
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
105,568,372
確診累積
+306,557(較上日)		 2,295,254
死亡個案
+10,287(較上日)		 77,707,922
治癒人數
+244,573(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 104,235 27,266,235 17,363,707 466,766
印度 4,509 10,803,533 10,495,401 154,862
巴西 57,848 9,397,769 8,344,166 228,883
俄羅斯 0 3,917,918 3,389,913 75,205
英國 20,734 3,903,706 1,828,510 110,462
法國 445 3,310,496 234,678 77,952
西班牙 29,960 2,943,349 196,958 60,802
意大利 13,656 2,597,446 2,076,928 90,241
土耳其 7,909 2,508,988 2,396,199 26,467
德國 5,606 2,265,536 2,006,460 60,885
哥倫比亞 9,790 2,135,412 2,001,135 55,131
阿根廷 8,891 1,961,635 1,754,705 48,700
墨西哥 0 1,886,245 1,450,237 161,240
波蘭 0 1,533,511 1,288,163 38,344
南非 3,751 1,466,767 1,327,186 45,605
伊朗 0 1,445,326 1,235,581 58,256
烏克蘭 0 1,275,334 1,092,599 24,429
秘魯 6,715 1,165,052 1,076,446 41,753
印尼 0 1,123,105 917,306 31,001
捷克 0 1,013,352 902,007 16,826
美國疫情全球數據
27,266,235
確診累積
+104,235(較上日)		 466,766
死亡個案
+4,530(較上日)		 17,363,707
治癒人數
+97,419(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 11,319 3,365,743 1,643,031 42,898
德克薩斯州 12,933 2,467,961 2,082,902 38,697
佛羅里達州 7,711 1,752,330 912,042 27,249
紐約州 7,059 1,486,322 566,803 44,406
伊利諾伊州 3,328 1,137,559 950,717 21,497
佐治亞州 5,706 928,070 404,327 14,756
俄亥俄州 4,120 910,847 806,397 11,510
賓夕法尼亞州 313 862,768 708,501 22,197
北卡羅萊納州 5,495 781,802 683,697 9,728
亞利桑那州 4,417 771,796 105,379 13,752
中國大陸疫情全球數據
89,666
確診累積
+17(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,645
治癒人數
+41(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 2 2,134 2,081 8
上海 10 1,724 1,590 7
黑龍江 5 1,606 1,152 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,070 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,044 978 9
湖南 0 1,032 1,017 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,553
確診累積
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,684
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 3 1,046 869 14
黃大仙區 0 832 768 39
觀塘區 0 816 772 16
九龍城區 2 685 608 11
深水埗區 1 624 553 22
沙田區 1 602 581 9
東區 0 580 513 12
元朗區 5 575 508 8
葵青區 0 572 543 5
屯門區 1 460 434 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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