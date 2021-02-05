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【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間06:00）
|香港疫情全球數據
|10,553
確診/疑似
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,684
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|105,498,292
確診累積
+236,477(較上日)
|2,293,243
死亡個案
+8,276(較上日)
|77,631,465
治癒人數
+168,116(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|73,589
|27,235,589
|17,327,824
|465,806
|印度
|3,807
|10,802,831
|10,494,493
|154,841
|巴西
|56,372
|9,396,293
|8,344,166
|228,795
|俄羅斯
|0
|3,917,918
|3,389,913
|75,205
|英國
|20,734
|3,903,706
|1,828,510
|110,462
|法國
|425
|3,310,476
|234,678
|77,952
|西班牙
|29,960
|2,943,349
|196,958
|60,802
|意大利
|13,656
|2,597,446
|2,076,928
|90,241
|土耳其
|7,909
|2,508,988
|2,396,199
|26,467
|德國
|5,583
|2,265,513
|2,006,460
|60,885
|哥倫比亞
|0
|2,125,622
|1,988,958
|54,877
|阿根廷
|0
|1,952,744
|1,745,208
|48,539
|墨西哥
|0
|1,886,245
|1,450,237
|161,240
|波蘭
|0
|1,533,511
|1,288,163
|38,344
|南非
|3,751
|1,466,767
|1,327,186
|45,605
|伊朗
|0
|1,445,326
|1,235,581
|58,256
|烏克蘭
|0
|1,275,334
|1,092,599
|24,429
|秘魯
|0
|1,158,337
|1,069,129
|41,538
|印尼
|0
|1,123,105
|917,306
|31,001
|捷克
|0
|1,013,352
|902,007
|16,826
|美國疫情全球數據
|27,235,589
確診累積
+73,589(較上日)
|465,806
死亡個案
+3,570(較上日)
|17,327,824
治癒人數
+61,536(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,354,424
|1,633,579
|42,467
|德克薩斯州
|0
|2,455,028
|2,066,338
|38,285
|佛羅里達州
|7,711
|1,752,330
|912,042
|27,249
|紐約州
|6,307
|1,485,570
|566,803
|44,406
|伊利諾伊州
|3,328
|1,137,559
|950,717
|21,497
|佐治亞州
|5,706
|928,070
|404,327
|14,756
|俄亥俄州
|4,120
|910,847
|806,397
|11,510
|賓夕法尼亞州
|313
|862,768
|708,501
|22,197
|北卡羅萊納州
|5,495
|781,802
|683,697
|9,728
|亞利桑那州
|4,417
|771,796
|105,379
|13,752
|中國大陸疫情全球數據
|89,649
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,604
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,132
|2,078
|8
|上海
|0
|1,714
|1,582
|7
|黑龍江
|0
|1,601
|1,126
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,316
|1,070
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,044
|978
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,553
確診累積
0(較上日)
|186
死亡個案
0(較上日)
|9,684
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|3
|1,046
|869
|14
|黃大仙區
|0
|832
|768
|39
|觀塘區
|0
|816
|772
|16
|九龍城區
|2
|685
|608
|11
|深水埗區
|1
|624
|553
|22
|沙田區
|1
|602
|581
|9
|東區
|0
|580
|513
|12
|元朗區
|5
|575
|508
|8
|葵青區
|0
|572
|543
|5
|屯門區
|1
|460
|434
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫