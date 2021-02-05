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新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/02/05

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月05日　時間01:00）
香港疫情全球數據
10,553
確診/疑似
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,684
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
105,317,106
確診累積
+55,291(較上日)		 2,286,806
死亡個案
+1,839(較上日)		 77,525,029
治癒人數
+61,680(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 27,162,000 17,266,288 462,236
印度 3,434 10,802,458 10,494,106 154,835
巴西 14,688 9,354,609 8,313,044 227,883
俄羅斯 0 3,917,918 3,389,913 75,205
英國 9,487 3,892,459 1,828,510 110,250
法國 0 3,310,051 234,678 77,741
西班牙 0 2,913,389 196,958 60,370
意大利 13,656 2,597,446 2,076,928 90,241
土耳其 7,909 2,508,988 2,396,199 26,467
德國 0 2,259,930 2,005,316 60,435
哥倫比亞 0 2,125,622 1,988,958 54,877
阿根廷 0 1,952,744 1,745,208 48,539
墨西哥 0 1,886,245 1,450,237 161,240
波蘭 0 1,533,511 1,288,163 38,344
南非 0 1,463,016 1,323,680 45,344
伊朗 0 1,445,326 1,235,581 58,256
烏克蘭 0 1,275,334 1,092,599 24,429
秘魯 0 1,158,337 1,069,129 41,538
印尼 0 1,123,105 917,306 31,001
捷克 0 1,013,352 902,007 16,826
美國疫情全球數據
27,162,000
確診累積
0(較上日)		 462,236
死亡個案
0(較上日)		 17,266,288
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,354,424 1,633,579 42,467
德克薩斯州 0 2,455,028 2,066,338 38,285
佛羅里達州 0 1,744,619 903,704 27,023
紐約州 0 1,479,263 562,813 44,279
伊利諾伊州 0 1,134,231 943,665 21,420
佐治亞州 0 922,364 402,137 14,587
俄亥俄州 0 906,727 799,819 11,431
賓夕法尼亞州 0 862,455 708,501 22,197
北卡羅萊納州 0 776,307 683,697 9,578
亞利桑那州 0 767,379 105,379 13,576
中國大陸疫情全球數據
89,649
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,604
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,132 2,078 8
上海 0 1,714 1,582 7
黑龍江 0 1,601 1,126 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,316 1,070 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,044 978 9
湖南 0 1,032 1,017 4
安徽 0 994 988 6
香港疫情全球數據
10,553
確診累積
0(較上日)		 186
死亡個案
0(較上日)		 9,684
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,043 848 14
黃大仙區 0 832 768 39
觀塘區 0 816 771 16
九龍城區 0 683 605 11
深水埗區 0 623 550 22
沙田區 0 601 580 9
東區 0 580 509 12
葵青區 0 572 542 5
元朗區 0 570 503 8
屯門區 0 459 432 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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