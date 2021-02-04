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【移民澳洲】調查指近半數澳洲人 對華裔移民印象負面
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月04日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|10,531
確診/疑似
0(較上日)
|185
死亡個案
0(較上日)
|9,633
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|105,112,568
確診累積
+365,054(較上日)
|2,281,564
死亡個案
+12,090(較上日)
|77,327,839
治癒人數
+360,636(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|114,312
|27,150,457
|17,262,995
|461,930
|印度
|3,097
|10,791,123
|10,480,455
|154,742
|巴西
|53,665
|9,339,921
|8,311,881
|227,592
|俄羅斯
|0
|3,901,204
|3,365,367
|74,684
|英國
|19,215
|3,882,972
|1,804,913
|109,547
|法國
|26,355
|3,310,051
|234,678
|77,741
|西班牙
|31,596
|2,913,389
|196,958
|60,370
|意大利
|13,182
|2,583,790
|2,059,248
|89,820
|土耳其
|8,102
|2,501,079
|2,387,384
|26,354
|德國
|5,839
|2,252,504
|2,003,831
|60,212
|哥倫比亞
|11,025
|2,125,622
|1,988,958
|54,877
|阿根廷
|9,196
|1,952,744
|1,745,208
|48,539
|墨西哥
|12,153
|1,886,245
|1,450,237
|161,240
|波蘭
|0
|1,527,016
|1,283,698
|37,897
|南非
|4,058
|1,463,016
|1,323,680
|45,344
|伊朗
|0
|1,438,286
|1,229,391
|58,189
|烏克蘭
|0
|1,270,001
|1,082,144
|24,276
|秘魯
|8,573
|1,158,337
|1,069,129
|41,538
|印尼
|0
|1,111,671
|905,665
|30,770
|捷克
|0
|1,003,657
|893,931
|16,683
|美國疫情全球數據
|27,150,457
確診累積
+114,312(較上日)
|461,930
死亡個案
+3,589(較上日)
|17,262,995
治癒人數
+155,874(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,850
|3,354,424
|1,633,579
|42,467
|德克薩斯州
|17,025
|2,455,028
|2,066,338
|38,285
|佛羅里達州
|6,979
|1,744,619
|903,704
|27,023
|紐約州
|6,091
|1,479,263
|562,813
|44,279
|伊利諾伊州
|3,314
|1,134,231
|943,665
|21,420
|佐治亞州
|4,924
|922,364
|402,137
|14,587
|俄亥俄州
|3,990
|906,727
|799,819
|11,431
|賓夕法尼亞州
|3,113
|859,353
|708,501
|22,066
|北卡羅萊納州
|12,079
|776,307
|683,697
|9,578
|亞利桑那州
|2,296
|767,379
|105,379
|13,576
|中國大陸疫情全球數據
|89,649
確診累積
+30(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,602
治癒人數
+120(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|3
|2,132
|2,078
|8
|上海
|5
|1,714
|1,582
|7
|黑龍江
|4
|1,601
|1,126
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|2
|1,316
|1,067
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|5
|1,044
|978
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,531
確診累積
0(較上日)
|185
死亡個案
0(較上日)
|9,633
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|4
|1,043
|848
|14
|黃大仙區
|0
|832
|768
|39
|觀塘區
|0
|816
|771
|16
|九龍城區
|3
|683
|605
|11
|深水埗區
|0
|623
|550
|22
|沙田區
|1
|601
|580
|9
|東區
|2
|580
|509
|12
|葵青區
|0
|572
|542
|5
|元朗區
|0
|570
|503
|8
|屯門區
|0
|459
|432
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫