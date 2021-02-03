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【BLM】Google為商店增「黑人經營」標籤 支援黑人社會
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間14:00）
|香港疫情全球數據
|10,512
確診/疑似
0(較上日)
|184
死亡個案
0(較上日)
|9,549
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|104,597,457
確診累積
+337,695(較上日)
|2,265,839
死亡個案
+11,778(較上日)
|76,825,307
治癒人數
+323,064(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|110,730
|27,027,347
|17,103,353
|457,856
|印度
|9,215
|10,778,206
|10,462,631
|154,635
|巴西
|56,240
|9,286,256
|8,258,074
|226,383
|俄羅斯
|0
|3,884,730
|3,340,545
|74,158
|英國
|16,906
|3,863,757
|1,787,706
|108,225
|法國
|23,214
|3,283,645
|233,102
|77,383
|西班牙
|29,064
|2,881,793
|196,958
|59,805
|意大利
|9,651
|2,570,608
|2,043,499
|89,344
|土耳其
|7,795
|2,492,977
|2,379,070
|26,237
|德國
|4,343
|2,240,017
|1,986,214
|59,386
|哥倫比亞
|10,091
|2,114,597
|1,971,342
|54,576
|阿根廷
|9,695
|1,943,548
|1,738,768
|48,426
|墨西哥
|4,384
|1,874,092
|1,436,482
|159,533
|波蘭
|0
|1,520,215
|1,281,396
|37,476
|南非
|2,649
|1,458,958
|1,318,504
|44,946
|伊朗
|0
|1,431,416
|1,223,197
|58,110
|烏克蘭
|0
|1,266,464
|1,071,606
|24,100
|秘魯
|7,048
|1,149,764
|1,062,850
|41,354
|印尼
|0
|1,099,687
|896,530
|30,581
|荷蘭
|63
|998,924
|13,046
|14,218
|美國疫情全球數據
|27,027,347
確診累積
+110,730(較上日)
|457,856
死亡個案
+3,533(較上日)
|17,103,353
治癒人數
+118,434(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|12,646
|3,341,574
|1,614,662
|41,819
|德克薩斯州
|18,869
|2,438,003
|2,044,930
|37,859
|佛羅里達州
|10,533
|1,737,640
|894,742
|26,825
|紐約州
|8,362
|1,473,172
|559,255
|44,070
|伊利諾伊州
|2,304
|1,130,917
|935,763
|21,336
|佐治亞州
|4,961
|917,440
|397,881
|14,450
|俄亥俄州
|3,658
|902,737
|793,766
|11,337
|賓夕法尼亞州
|4,307
|856,240
|697,400
|21,919
|亞利桑那州
|2,938
|765,083
|104,681
|13,362
|北卡羅萊納州
|2,926
|764,228
|683,697
|9,409
|中國大陸疫情全球數據
|89,619
確診累積
+24(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,467
治癒人數
+82(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,129
|2,077
|8
|上海
|4
|1,709
|1,572
|7
|黑龍江
|6
|1,597
|1,083
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,314
|1,015
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,039
|977
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|988
|6
|香港疫情全球數據
|10,512
確診累積
0(較上日)
|184
死亡個案
0(較上日)
|9,549
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|4
|1,039
|815
|14
|黃大仙區
|3
|832
|767
|39
|觀塘區
|0
|816
|766
|16
|九龍城區
|1
|680
|602
|11
|深水埗區
|1
|623
|543
|21
|沙田區
|1
|600
|580
|9
|東區
|1
|578
|503
|12
|葵青區
|1
|572
|539
|5
|元朗區
|4
|570
|500
|8
|屯門區
|1
|459
|430
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫