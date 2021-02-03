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新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間08:00）

國際形勢 08:00 2021/02/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日　時間08:00）
香港疫情全球數據
10,512
確診/疑似
0(較上日)		 184
死亡個案
0(較上日)		 9,549
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
104,568,032
確診累積
+308,270(較上日)		 2,264,884
死亡個案
+10,823(較上日)		 76,773,306
治癒人數
+271,063(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 104,057 27,020,674 17,098,342 457,789
印度 9,215 10,778,206 10,461,706 154,635
巴西 56,240 9,286,256 8,255,665 226,383
俄羅斯 0 3,884,730 3,340,545 74,158
英國 16,904 3,863,755 1,787,706 108,225
法國 23,214 3,283,645 233,102 77,383
西班牙 29,064 2,881,793 196,958 59,805
意大利 9,651 2,570,608 2,043,499 89,344
土耳其 7,795 2,492,977 2,379,070 26,237
德國 4,269 2,239,943 1,970,792 59,386
哥倫比亞 10,091 2,114,597 1,971,342 54,576
阿根廷 9,695 1,943,548 1,738,768 48,426
墨西哥 0 1,869,708 1,425,748 159,100
波蘭 0 1,520,215 1,281,396 37,476
南非 2,649 1,458,958 1,318,504 44,946
伊朗 0 1,431,416 1,223,197 58,110
烏克蘭 0 1,266,464 1,071,606 24,100
秘魯 0 1,142,716 1,057,145 41,181
印尼 0 1,099,687 896,530 30,581
荷蘭 48 998,909 13,035 14,218
美國疫情全球數據
27,020,674
確診累積
+104,057(較上日)		 457,789
死亡個案
+3,466(較上日)		 17,098,342
治癒人數
+113,423(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 11,191 3,340,119 1,611,376 41,792
德克薩斯州 16,000 2,435,134 2,044,798 37,859
佛羅里達州 10,533 1,737,640 894,742 26,825
紐約州 8,305 1,473,115 559,255 44,070
伊利諾伊州 2,304 1,130,917 935,763 21,336
佐治亞州 4,961 917,440 397,881 14,450
俄亥俄州 3,658 902,737 793,766 11,337
賓夕法尼亞州 4,307 856,240 697,400 21,919
亞利桑那州 2,938 765,083 104,681 13,362
北卡羅萊納州 2,926 764,228 683,697 9,409
中國大陸疫情全球數據
89,595
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,385
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,127 2,077 8
上海 4 1,709 1,572 7
黑龍江 6 1,597 1,056 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,314 985 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,039 977 9
湖南 0 1,032 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,512
確診累積
0(較上日)		 184
死亡個案
0(較上日)		 9,549
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 4 1,039 815 14
黃大仙區 3 832 767 39
觀塘區 0 816 766 16
九龍城區 1 680 602 11
深水埗區 1 623 543 21
沙田區 1 600 580 9
東區 1 578 503 12
葵青區 1 572 539 5
元朗區 4 570 500 8
屯門區 1 459 430 17
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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