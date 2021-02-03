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【新冠疫苗】俄羅斯「史普尼克5號」有效率91.6%
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間05:00）
|香港疫情全球數據
|10,512
確診/疑似
0(較上日)
|184
死亡個案
0(較上日)
|9,549
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|104,419,598
確診累積
+159,836(較上日)
|2,260,253
死亡個案
+6,192(較上日)
|76,653,805
治癒人數
+151,562(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|63,976
|26,980,593
|17,045,077
|456,289
|印度
|9,040
|10,778,031
|10,461,240
|154,629
|巴西
|849
|9,230,865
|8,236,647
|225,159
|俄羅斯
|0
|3,884,730
|3,340,545
|74,158
|英國
|16,904
|3,863,755
|1,787,706
|108,225
|法國
|555
|3,260,986
|231,525
|76,659
|西班牙
|29,064
|2,881,793
|196,958
|59,805
|意大利
|9,651
|2,570,608
|2,043,499
|89,344
|土耳其
|7,795
|2,492,977
|2,379,070
|26,237
|德國
|4,269
|2,239,943
|1,970,792
|59,386
|哥倫比亞
|0
|2,104,506
|1,954,674
|54,272
|阿根廷
|0
|1,933,853
|1,729,999
|48,249
|墨西哥
|0
|1,869,708
|1,425,748
|159,100
|波蘭
|0
|1,520,215
|1,281,396
|37,476
|南非
|0
|1,456,309
|1,306,022
|44,399
|伊朗
|0
|1,431,416
|1,223,197
|58,110
|烏克蘭
|0
|1,266,464
|1,071,606
|24,100
|秘魯
|0
|1,142,716
|1,057,145
|41,181
|印尼
|0
|1,099,687
|896,530
|30,581
|荷蘭
|42
|998,903
|13,029
|14,218
|美國疫情全球數據
|26,980,593
確診累積
+63,976(較上日)
|456,289
死亡個案
+1,966(較上日)
|17,045,077
治癒人數
+60,158(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|4,398
|3,333,326
|1,604,613
|41,423
|德克薩斯州
|0
|2,419,134
|2,026,620
|37,488
|佛羅里達州
|10,533
|1,737,640
|894,742
|26,825
|紐約州
|7,129
|1,471,939
|559,255
|44,019
|伊利諾伊州
|2,304
|1,130,917
|935,763
|21,336
|佐治亞州
|4,961
|917,440
|397,881
|14,450
|俄亥俄州
|3,658
|902,737
|793,766
|11,337
|賓夕法尼亞州
|4,307
|856,240
|693,783
|21,916
|亞利桑那州
|2,938
|765,083
|104,102
|13,362
|北卡羅萊納州
|2,926
|764,228
|683,697
|9,409
|中國大陸疫情全球數據
|89,595
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,385
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,127
|2,077
|8
|上海
|0
|1,705
|1,568
|7
|黑龍江
|0
|1,591
|1,056
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,314
|985
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,039
|977
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,512
確診累積
0(較上日)
|184
死亡個案
0(較上日)
|9,549
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|4
|1,039
|815
|14
|黃大仙區
|3
|832
|767
|39
|觀塘區
|0
|816
|766
|16
|九龍城區
|1
|680
|602
|11
|深水埗區
|1
|623
|543
|21
|沙田區
|1
|600
|580
|9
|東區
|1
|578
|503
|12
|葵青區
|1
|572
|539
|5
|元朗區
|4
|570
|500
|8
|屯門區
|1
|459
|430
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫