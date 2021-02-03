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【新冠疫苗】俄羅斯「史普尼克5號」有效率91.6%
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間02:00）
|香港疫情全球數據
|10,512
確診/疑似
0(較上日)
|184
死亡個案
0(較上日)
|9,549
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|104,320,970
確診累積
+61,208(較上日)
|2,256,915
死亡個案
+2,854(較上日)
|76,571,778
治癒人數
+69,535(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|7,329
|26,923,946
|16,986,165
|454,712
|印度
|8,836
|10,777,827
|10,461,069
|154,617
|巴西
|849
|9,230,865
|8,222,431
|225,159
|俄羅斯
|0
|3,884,730
|3,340,545
|74,158
|英國
|16,865
|3,863,716
|1,787,706
|108,224
|法國
|0
|3,260,431
|231,525
|76,659
|西班牙
|0
|2,852,729
|196,958
|59,081
|意大利
|9,651
|2,570,608
|2,043,499
|89,344
|土耳其
|7,795
|2,492,977
|2,379,070
|26,237
|德國
|1,369
|2,237,043
|1,969,778
|58,692
|哥倫比亞
|0
|2,104,506
|1,954,674
|54,272
|阿根廷
|0
|1,933,853
|1,729,999
|48,249
|墨西哥
|0
|1,869,708
|1,425,748
|159,100
|波蘭
|0
|1,520,215
|1,281,396
|37,476
|南非
|0
|1,456,309
|1,306,022
|44,399
|伊朗
|0
|1,431,416
|1,223,197
|58,110
|烏克蘭
|0
|1,266,464
|1,071,606
|24,100
|秘魯
|0
|1,142,716
|1,057,145
|41,181
|印尼
|0
|1,099,687
|896,530
|30,581
|荷蘭
|0
|998,861
|12,974
|14,218
|美國疫情全球數據
|26,923,946
確診累積
+7,329(較上日)
|454,712
死亡個案
+389(較上日)
|16,986,165
治癒人數
+1,246(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|0
|3,328,928
|1,596,424
|41,332
|德克薩斯州
|0
|2,419,134
|2,026,620
|37,488
|佛羅里達州
|0
|1,727,107
|885,783
|26,685
|紐約州
|0
|1,464,810
|554,133
|43,879
|伊利諾伊州
|0
|1,128,613
|928,509
|21,273
|佐治亞州
|0
|912,479
|396,619
|14,242
|俄亥俄州
|0
|899,079
|786,249
|11,230
|賓夕法尼亞州
|0
|851,933
|693,783
|21,798
|亞利桑那州
|2,938
|765,083
|104,102
|13,362
|北卡羅萊納州
|2,926
|764,228
|683,697
|9,409
|中國大陸疫情全球數據
|89,595
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,385
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,127
|2,077
|8
|上海
|0
|1,705
|1,568
|7
|黑龍江
|0
|1,591
|1,056
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,314
|985
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,039
|977
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,512
確診累積
0(較上日)
|184
死亡個案
0(較上日)
|9,549
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|4
|1,039
|815
|14
|黃大仙區
|3
|832
|767
|39
|觀塘區
|0
|816
|766
|16
|九龍城區
|1
|680
|602
|11
|深水埗區
|1
|623
|543
|21
|沙田區
|1
|600
|580
|9
|東區
|1
|578
|503
|12
|葵青區
|1
|572
|539
|5
|元朗區
|4
|570
|500
|8
|屯門區
|1
|459
|430
|17
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫