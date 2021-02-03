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新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日 時間00:00）

國際形勢 00:00 2021/02/03

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月03日　時間00:00）
香港疫情全球數據
10,512
確診/疑似
0(較上日)		 184
死亡個案
0(較上日)		 9,549
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
104,259,762
確診累積
0(較上日)		 2,254,061
死亡個案
0(較上日)		 76,502,243
治癒人數
0(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 0 26,916,617 16,984,919 454,323
印度 0 10,768,991 10,449,858 154,547
巴西 0 9,230,016 8,222,431 225,143
俄羅斯 0 3,884,730 3,340,545 74,158
英國 0 3,846,851 1,767,972 106,774
法國 0 3,260,431 231,525 76,659
西班牙 0 2,852,729 196,958 59,081
意大利 0 2,560,957 2,024,523 88,845
土耳其 0 2,485,182 2,370,431 26,117
德國 0 2,235,674 1,967,167 58,614
哥倫比亞 0 2,104,506 1,954,674 54,272
阿根廷 0 1,933,853 1,729,999 48,249
墨西哥 0 1,869,708 1,425,748 159,100
波蘭 0 1,520,215 1,281,396 37,476
南非 0 1,456,309 1,306,022 44,399
伊朗 0 1,431,416 1,223,197 58,110
烏克蘭 0 1,266,464 1,071,606 24,100
秘魯 0 1,142,716 1,057,145 41,181
印尼 0 1,099,687 896,530 30,581
荷蘭 0 998,861 12,974 14,218
美國疫情全球數據
26,916,617
確診累積
0(較上日)		 454,323
死亡個案
0(較上日)		 16,984,919
治癒人數
0(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,328,928 1,596,424 41,332
德克薩斯州 0 2,419,134 2,026,620 37,488
佛羅里達州 0 1,727,107 885,783 26,685
紐約州 0 1,464,810 554,133 43,879
伊利諾伊州 0 1,128,613 928,509 21,273
佐治亞州 0 912,479 396,619 14,242
俄亥俄州 0 899,079 786,249 11,230
賓夕法尼亞州 0 851,933 693,783 21,798
亞利桑那州 0 762,145 104,102 13,124
北卡羅萊納州 0 761,302 683,697 9,342
中國大陸疫情全球數據
89,595
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,385
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,127 2,077 8
上海 0 1,705 1,568 7
黑龍江 0 1,591 1,056 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,314 985 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,039 977 9
湖南 0 1,032 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,512
確診累積
0(較上日)		 184
死亡個案
0(較上日)		 9,549
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,035 793 14
黃大仙區 0 829 766 39
觀塘區 0 816 758 16
九龍城區 0 679 599 11
深水埗區 0 622 540 21
沙田區 0 599 577 9
東區 0 577 497 12
葵青區 0 571 536 5
元朗區 0 566 495 8
屯門區 0 458 429 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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