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【新冠疫苗】俄羅斯「史普尼克5號」有效率91.6%
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間23:00）
|香港疫情全球數據
|10,512
確診/疑似
+25(較上日)
|184
死亡個案
+2(較上日)
|9,549
治癒人數
+75(較上日)
|環球疫情全球數據
|104,239,460
確診累積
+406,763(較上日)
|2,253,295
死亡個案
+10,290(較上日)
|76,478,466
治癒人數
+629,691(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|141,930
|26,912,972
|16,984,918
|454,246
|印度
|3,029
|10,767,206
|10,448,406
|154,522
|巴西
|25,285
|9,230,016
|8,222,431
|225,143
|俄羅斯
|16,643
|3,884,730
|3,340,545
|74,158
|英國
|18,668
|3,846,851
|1,767,972
|106,774
|法國
|4,511
|3,260,431
|231,525
|76,659
|西班牙
|22,251
|2,852,729
|196,958
|59,081
|意大利
|7,925
|2,560,957
|2,024,523
|88,845
|土耳其
|7,719
|2,485,182
|2,370,431
|26,117
|德國
|5,916
|2,235,384
|1,967,167
|58,396
|哥倫比亞
|9,622
|2,104,506
|1,954,674
|54,272
|阿根廷
|6,614
|1,933,853
|1,729,999
|48,249
|墨西哥
|5,448
|1,869,708
|1,425,748
|159,100
|波蘭
|4,326
|1,520,215
|1,281,396
|37,476
|南非
|2,548
|1,456,309
|1,306,022
|44,399
|伊朗
|6,820
|1,431,416
|1,223,197
|58,110
|烏克蘭
|2,631
|1,266,464
|1,071,606
|24,100
|秘魯
|4,477
|1,142,716
|1,057,145
|41,181
|印尼
|10,379
|1,099,687
|896,530
|30,581
|荷蘭
|28
|995,300
|12,974
|14,135
|美國疫情全球數據
|26,912,972
確診累積
+141,930(較上日)
|454,246
死亡個案
+1,914(較上日)
|16,984,918
治癒人數
+231,518(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|19,540
|3,328,928
|1,596,424
|41,332
|德克薩斯州
|36,009
|2,419,134
|2,026,620
|37,488
|佛羅里達州
|5,730
|1,727,107
|885,783
|26,685
|紐約州
|9,424
|1,464,810
|554,133
|43,879
|伊利諾伊州
|2,312
|1,128,613
|928,509
|21,273
|佐治亞州
|3,034
|912,479
|396,619
|14,242
|俄亥俄州
|3,287
|899,079
|786,249
|11,230
|賓夕法尼亞州
|3,689
|851,933
|693,783
|21,798
|亞利桑那州
|3,741
|762,145
|104,102
|13,124
|北卡羅萊納州
|3,776
|761,302
|683,697
|9,342
|中國大陸疫情全球數據
|89,595
確診累積
+31(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,385
治癒人數
+64(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,127
|2,077
|8
|上海
|7
|1,705
|1,568
|7
|黑龍江
|8
|1,591
|1,056
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|1
|1,314
|985
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|1
|1,039
|977
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,512
確診累積
+25(較上日)
|184
死亡個案
+2(較上日)
|9,549
治癒人數
+75(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|13
|1,035
|793
|14
|黃大仙區
|4
|829
|766
|39
|觀塘區
|5
|816
|758
|16
|九龍城區
|20
|679
|599
|11
|深水埗區
|4
|622
|540
|21
|沙田區
|0
|599
|577
|9
|東區
|2
|577
|497
|12
|葵青區
|0
|571
|536
|5
|元朗區
|8
|566
|495
|8
|屯門區
|1
|458
|429
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫