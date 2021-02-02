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【新冠疫苗】暴雪侵襲美國東北部 疫苗接種受阻（多圖）
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間11:00）
|香港疫情全球數據
|10,487
確診/疑似
0(較上日)
|182
死亡個案
0(較上日)
|9,474
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|104,128,566
確診累積
+295,869(較上日)
|2,250,545
死亡個案
+7,540(較上日)
|76,310,696
治癒人數
+461,921(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|140,333
|26,911,375
|16,981,590
|454,213
|印度
|3,029
|10,767,206
|10,447,450
|154,522
|巴西
|25,285
|9,230,016
|8,202,354
|225,143
|俄羅斯
|0
|3,868,087
|3,318,173
|73,619
|英國
|18,668
|3,846,851
|1,767,972
|106,774
|法國
|4,388
|3,260,308
|231,525
|76,657
|西班牙
|22,251
|2,852,729
|196,958
|59,081
|意大利
|7,925
|2,560,957
|2,024,523
|88,845
|土耳其
|7,719
|2,485,182
|2,370,431
|26,117
|德國
|2,859
|2,232,327
|1,952,835
|58,396
|哥倫比亞
|9,622
|2,104,506
|1,954,674
|54,272
|阿根廷
|6,614
|1,933,853
|1,729,999
|48,249
|墨西哥
|5,448
|1,869,708
|1,425,748
|159,100
|波蘭
|0
|1,515,889
|1,276,636
|37,222
|南非
|2,548
|1,456,309
|1,306,022
|44,399
|伊朗
|0
|1,424,596
|1,216,305
|58,038
|烏克蘭
|0
|1,263,833
|1,059,457
|23,931
|秘魯
|4,477
|1,142,716
|1,057,145
|41,181
|印尼
|0
|1,089,308
|883,682
|30,277
|荷蘭
|28
|995,300
|12,974
|14,135
|美國疫情全球數據
|26,911,375
確診累積
+140,333(較上日)
|454,213
死亡個案
+1,881(較上日)
|16,981,590
治癒人數
+228,190(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|19,540
|3,328,928
|1,596,424
|41,332
|德克薩斯州
|36,009
|2,419,134
|2,026,620
|37,488
|佛羅里達州
|5,730
|1,727,107
|885,783
|26,685
|紐約州
|9,424
|1,464,810
|554,133
|43,879
|伊利諾伊州
|2,312
|1,128,613
|928,509
|21,273
|佐治亞州
|3,034
|912,479
|396,619
|14,242
|俄亥俄州
|3,287
|899,079
|786,249
|11,230
|賓夕法尼亞州
|3,689
|851,933
|693,783
|21,798
|亞利桑那州
|3,741
|762,145
|104,102
|13,124
|北卡羅萊納州
|3,776
|761,302
|683,697
|9,342
|中國大陸疫情全球數據
|89,590
確診累積
+26(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,375
治癒人數
+54(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|2
|2,127
|2,077
|8
|上海
|7
|1,705
|1,568
|7
|黑龍江
|8
|1,591
|1,056
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,313
|976
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|1
|1,039
|977
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,487
確診累積
0(較上日)
|182
死亡個案
0(較上日)
|9,474
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|13
|1,035
|793
|14
|黃大仙區
|4
|829
|766
|39
|觀塘區
|5
|816
|758
|16
|九龍城區
|20
|679
|599
|11
|深水埗區
|4
|622
|540
|21
|沙田區
|0
|599
|577
|9
|東區
|2
|577
|497
|12
|葵青區
|0
|571
|536
|5
|元朗區
|8
|566
|495
|8
|屯門區
|1
|458
|429
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫