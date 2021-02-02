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新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間10:00）

國際形勢 10:00 2021/02/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日　時間10:00）
香港疫情全球數據
10,487
確診/疑似
0(較上日)		 182
死亡個案
0(較上日)		 9,474
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
104,120,624
確診累積
+287,927(較上日)		 2,249,898
死亡個案
+6,893(較上日)		 76,294,468
治癒人數
+445,693(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 140,254 26,911,296 16,980,950 454,213
印度 3,029 10,767,206 10,447,450 154,522
巴西 25,285 9,230,016 8,202,354 225,143
俄羅斯 0 3,868,087 3,318,173 73,619
英國 18,668 3,846,851 1,767,972 106,774
法國 4,388 3,260,308 231,525 76,657
西班牙 22,251 2,852,729 196,958 59,081
意大利 7,925 2,560,957 2,024,523 88,845
土耳其 7,719 2,485,182 2,370,431 26,117
德國 2,859 2,232,327 1,952,835 58,396
哥倫比亞 9,622 2,104,506 1,954,674 54,272
阿根廷 6,614 1,933,853 1,729,999 48,249
墨西哥 0 1,864,260 1,412,393 158,536
波蘭 0 1,515,889 1,276,636 37,222
南非 2,548 1,456,309 1,306,022 44,399
伊朗 0 1,424,596 1,216,305 58,038
烏克蘭 0 1,263,833 1,059,457 23,931
秘魯 4,477 1,142,716 1,057,145 41,181
印尼 0 1,089,308 883,682 30,277
荷蘭 0 995,272 12,916 14,135
美國疫情全球數據
26,911,296
確診累積
+140,254(較上日)		 454,213
死亡個案
+1,881(較上日)		 16,980,950
治癒人數
+227,550(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 19,540 3,328,928 1,596,424 41,332
德克薩斯州 36,009 2,419,134 2,026,620 37,488
佛羅里達州 5,730 1,727,107 885,783 26,685
紐約州 9,424 1,464,810 554,133 43,879
伊利諾伊州 2,312 1,128,613 928,509 21,273
佐治亞州 3,034 912,479 396,619 14,242
俄亥俄州 3,287 899,079 786,249 11,230
賓夕法尼亞州 3,689 851,933 693,783 21,798
亞利桑那州 3,741 762,145 104,102 13,124
北卡羅萊納州 3,776 761,302 683,697 9,342
中國大陸疫情全球數據
89,590
確診累積
+26(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,375
治癒人數
+54(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 2 2,127 2,077 8
上海 7 1,705 1,568 7
黑龍江 8 1,591 1,056 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,313 976 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 1 1,039 977 9
湖南 0 1,032 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,487
確診累積
0(較上日)		 182
死亡個案
0(較上日)		 9,474
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 13 1,035 793 14
黃大仙區 4 829 766 39
觀塘區 5 816 758 16
九龍城區 20 679 599 11
深水埗區 4 622 540 21
沙田區 0 599 577 9
東區 2 577 497 12
葵青區 0 571 536 5
元朗區 8 566 495 8
屯門區 1 458 429 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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