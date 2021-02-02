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後悔乘撤離武漢專機 英男：留在中國更安全及自由
|新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間04:00）
|香港疫情全球數據
|10,487
確診/疑似
0(較上日)
|182
死亡個案
0(較上日)
|9,474
治癒人數
0(較上日)
|環球疫情全球數據
|103,955,191
確診累積
+122,494(較上日)
|2,246,340
死亡個案
+3,335(較上日)
|76,062,804
治癒人數
+214,029(較上日)
|環球疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|美國
|38,966
|26,810,008
|16,835,244
|453,024
|印度
|2,982
|10,767,159
|10,447,359
|154,521
|巴西
|0
|9,204,731
|8,176,373
|224,534
|俄羅斯
|0
|3,868,087
|3,318,173
|73,619
|英國
|18,668
|3,846,851
|1,767,972
|106,774
|法國
|4,347
|3,260,267
|231,525
|76,656
|西班牙
|22,251
|2,852,729
|196,958
|59,081
|意大利
|7,925
|2,560,957
|2,024,523
|88,845
|土耳其
|7,719
|2,485,182
|2,370,431
|26,117
|德國
|2,761
|2,232,229
|1,951,889
|58,030
|哥倫比亞
|0
|2,094,884
|1,938,322
|53,983
|阿根廷
|0
|1,927,239
|1,721,650
|47,974
|墨西哥
|0
|1,864,260
|1,412,393
|158,536
|波蘭
|0
|1,515,889
|1,276,636
|37,222
|南非
|0
|1,453,761
|1,299,620
|44,164
|伊朗
|0
|1,424,596
|1,216,305
|58,038
|烏克蘭
|0
|1,263,833
|1,059,457
|23,931
|秘魯
|0
|1,138,239
|1,052,050
|41,026
|印尼
|0
|1,089,308
|883,682
|30,277
|荷蘭
|0
|995,272
|12,910
|14,135
|美國疫情全球數據
|26,810,008
確診累積
+38,966(較上日)
|453,024
死亡個案
+692(較上日)
|16,835,244
治癒人數
+81,844(較上日)
|美國各州疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|加利福尼亞州
|1,274
|3,310,662
|1,565,010
|40,924
|德克薩斯州
|0
|2,383,125
|1,969,196
|37,381
|佛羅里達州
|5,730
|1,727,107
|885,783
|26,685
|紐約州
|0
|1,455,386
|548,697
|43,701
|伊利諾伊州
|2,312
|1,128,613
|928,509
|21,273
|佐治亞州
|0
|909,445
|395,198
|14,198
|俄亥俄州
|0
|895,792
|779,888
|11,177
|賓夕法尼亞州
|3,689
|851,933
|688,175
|21,797
|亞利桑那州
|3,741
|762,145
|103,439
|13,124
|北卡羅萊納州
|3,776
|761,302
|683,697
|9,342
|中國大陸疫情全球數據
|89,564
確診累積
0(較上日)
|4,636
死亡個案
0(較上日)
|83,321
治癒人數
0(較上日)
|中國各省市疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|湖北
|0
|68,150
|63,637
|4,512
|廣東
|0
|2,125
|2,074
|8
|上海
|0
|1,698
|1,568
|7
|黑龍江
|0
|1,583
|1,055
|13
|浙江
|0
|1,316
|1,305
|1
|河北
|0
|1,313
|935
|7
|河南
|0
|1,303
|1,280
|22
|北京
|0
|1,038
|977
|9
|湖南
|0
|1,032
|1,017
|4
|安徽
|0
|994
|987
|6
|香港疫情全球數據
|10,487
確診累積
0(較上日)
|182
死亡個案
0(較上日)
|9,474
治癒人數
0(較上日)
|香港分區疫情
|地區
|新增確診
|確診累積
|治癒人數
|死亡個案
|油尖旺區
|13
|1,035
|793
|14
|黃大仙區
|4
|829
|766
|39
|觀塘區
|5
|816
|758
|16
|九龍城區
|20
|679
|599
|11
|深水埗區
|4
|622
|540
|21
|沙田區
|0
|599
|577
|9
|東區
|2
|577
|497
|12
|葵青區
|0
|571
|536
|5
|元朗區
|8
|566
|495
|8
|屯門區
|1
|458
|429
|16
|
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫