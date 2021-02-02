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新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日 時間01:00）

國際形勢 01:00 2021/02/02

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月02日　時間01:00）
香港疫情全球數據
10,487
確診/疑似
0(較上日)		 182
死亡個案
0(較上日)		 9,474
治癒人數
0(較上日)
環球疫情全球數據
103,874,037
確診累積
+41,340(較上日)		 2,243,925
死亡個案
+920(較上日)		 75,869,698
治癒人數
+20,923(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 6,813 26,777,855 16,754,400 452,366
印度 0 10,764,177 10,442,137 154,472
巴西 0 9,204,731 8,176,373 224,534
俄羅斯 0 3,868,087 3,318,173 73,619
英國 18,668 3,846,851 1,673,936 106,774
法國 0 3,255,920 230,612 76,201
西班牙 0 2,830,478 196,958 58,319
意大利 7,925 2,560,957 2,024,523 88,845
土耳其 0 2,477,463 2,362,415 25,993
德國 1,284 2,230,752 1,951,889 57,875
哥倫比亞 0 2,094,884 1,938,322 53,983
阿根廷 0 1,927,239 1,721,650 47,974
墨西哥 0 1,864,260 1,412,393 158,536
波蘭 0 1,515,889 1,276,636 37,222
南非 0 1,453,761 1,299,620 44,164
伊朗 0 1,424,596 1,216,305 58,038
烏克蘭 0 1,263,833 1,059,457 23,931
秘魯 0 1,138,239 1,052,050 41,026
印尼 0 1,089,308 883,682 30,277
荷蘭 0 995,272 12,910 14,135
美國疫情全球數據
26,777,855
確診累積
+6,813(較上日)		 452,366
死亡個案
+34(較上日)		 16,754,400
治癒人數
+1,000(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 0 3,309,388 1,563,136 40,908
德克薩斯州 0 2,383,125 1,969,196 37,381
佛羅里達州 0 1,721,377 877,933 26,479
紐約州 0 1,455,386 548,697 43,701
伊利諾伊州 0 1,126,301 922,999 21,253
佐治亞州 0 909,445 395,198 14,198
俄亥俄州 0 895,792 779,888 11,177
賓夕法尼亞州 2,648 850,892 688,175 21,797
亞利桑那州 3,741 762,145 103,439 13,124
北卡羅萊納州 0 757,526 635,543 9,335
中國大陸疫情全球數據
89,564
確診累積
0(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,321
治癒人數
0(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 0 2,125 2,074 8
上海 0 1,698 1,568 7
黑龍江 0 1,583 1,055 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,313 935 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 0 1,038 977 9
湖南 0 1,032 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,487
確診累積
0(較上日)		 182
死亡個案
0(較上日)		 9,474
治癒人數
0(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 13 1,035 793 14
黃大仙區 4 829 766 39
觀塘區 5 816 758 16
九龍城區 20 679 599 11
深水埗區 4 622 540 21
沙田區 0 599 577 9
東區 2 577 497 12
葵青區 0 571 536 5
元朗區 8 566 495 8
屯門區 1 458 429 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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