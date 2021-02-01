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新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日 時間22:00）

國際形勢 22:00 2021/02/01

分享：

新型冠狀肺炎全球疫情（02月01日　時間22:00）
香港疫情全球數據
10,487
確診/疑似
+34(較上日)		 182
死亡個案
+1(較上日)		 9,474
治癒人數
+51(較上日)
環球疫情全球數據
103,805,510
確診累積
+334,164(較上日)		 2,242,348
死亡個案
+7,249(較上日)		 75,827,062
治癒人數
+295,228(較上日)
環球疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
美國 105,621 26,768,819 16,753,280 452,286
印度 8,395 10,758,619 10,434,983 154,428
巴西 27,756 9,204,731 8,176,373 224,534
俄羅斯 17,648 3,868,087 3,318,173 73,619
英國 21,190 3,828,183 1,673,936 106,367
法國 19,080 3,255,920 230,612 76,201
西班牙 0 2,830,478 196,958 58,319
意大利 0 2,553,032 2,010,548 88,516
土耳其 6,562 2,477,463 2,362,415 25,993
德國 2,229 2,227,140 1,951,551 57,822
哥倫比亞 8,078 2,094,884 1,938,322 53,983
阿根廷 4,975 1,927,239 1,721,650 47,974
墨西哥 7,030 1,864,260 1,412,393 158,536
波蘭 2,504 1,515,889 1,276,636 37,222
南非 4,525 1,453,761 1,299,620 44,164
伊朗 6,597 1,424,596 1,216,305 58,038
烏克蘭 2,287 1,263,833 1,059,457 23,931
秘魯 5,217 1,138,239 1,052,050 41,026
印尼 10,994 1,089,308 883,682 30,277
荷蘭 3,734 992,084 12,910 14,108
美國疫情全球數據
26,768,819
確診累積
+105,621(較上日)		 452,286
死亡個案
+1,808(較上日)		 16,753,280
治癒人數
+73,949(較上日)
美國各州疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
加利福尼亞州 12,476 3,309,388 1,563,136 40,908
德克薩斯州 12,470 2,383,125 1,969,196 37,381
佛羅里達州 7,788 1,721,377 877,933 26,479
紐約州 10,532 1,455,386 548,697 43,701
伊利諾伊州 2,428 1,126,301 922,999 21,253
佐治亞州 3,587 909,445 395,198 14,198
俄亥俄州 3,011 895,792 779,888 11,177
賓夕法尼亞州 0 848,244 688,175 21,771
亞利桑那州 5,025 758,404 103,439 13,120
北卡羅萊納州 4,899 757,526 635,543 9,335
中國大陸疫情全球數據
89,564
確診累積
+40(較上日)		 4,636
死亡個案
0(較上日)		 83,320
治癒人數
+99(較上日)
中國各省市疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
湖北 0 68,150 63,637 4,512
廣東 1 2,125 2,074 8
上海 4 1,698 1,568 7
黑龍江 22 1,583 1,055 13
浙江 0 1,316 1,305 1
河北 0 1,313 935 7
河南 0 1,303 1,280 22
北京 2 1,038 977 9
湖南 1 1,032 1,017 4
安徽 0 994 987 6
香港疫情全球數據
10,487
確診累積
+34(較上日)		 182
死亡個案
+1(較上日)		 9,474
治癒人數
+51(較上日)
香港分區疫情
地區 新增確診 確診累積 治癒人數 死亡個案
油尖旺區 0 1,022 761 14
黃大仙區 0 825 761 39
觀塘區 0 811 749 15
九龍城區 0 659 582 10
深水埗區 0 618 534 21
沙田區 0 599 572 8
東區 0 575 490 12
葵青區 0 571 532 5
元朗區 0 558 491 8
屯門區 0 457 426 16
1. 新個案為每日新增的確診病例，以 00:00am (GMT+8) 作每日的基數。
2. 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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